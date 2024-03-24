Filede Şampiyon Fenerbahçe Opet - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 25, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Filede Şampiyon Fenerbahçe Opet

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli ekibin iyi başladığı ilk sette 8-5 geriye düşen Eczacıbaşı Dynavit, mola aldı. Molanın ardından 10-10 eşitliği sağlayan Eczacıbaşı Dynavit’in karşısında Fedorovtseva’nın son bölümdeki etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertli ekip seti, 25-23 kazandı.


Eczacıbaşı Dynavit, iyi başladığı ve üstün oynadığı ikinci seti 25-16 kazanarak, 1-1 eşitliği sağladı.

Fenerbahçe Opet, ilk servisten itibaren etkili olduğu ve sonuna kadar önde götürdüğü 3. seti, 25-17 kazanarak 2-1 öne geçti.

Sarı-lacivertli ekip, üstün oyununa devam ettiği 4. seti 25-20, maçı da 3-1 alarak kupayı kazanan taraf oldu.

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Tags:AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finaliEczacıbaşı DynavitFenerbahçe Opetvoleybol
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