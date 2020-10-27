Yine karantina ihlali

Polis, saat 08.00 sıralarında, Girne’de F.K.’nin (E-32), Girne Turizm Limanından herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptığını ve karantina kurallarına uymadığını tespit etti.

Polis Basın Subaylığı, bahse konu şahıs aynı gün tespit edilerek karantina otelinde muhafaza edilmesi sağlandığını ve hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Açıklama şöyle: