Yine karantina ihlali

Polis, saat 08.00 sıralarında, Girne’de F.K.’nin (E-32), Girne Turizm Limanından herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptığını ve karantina kurallarına uymadığını tespit etti.
Polis Basın Subaylığı, bahse konu şahıs aynı gün tespit edilerek karantina otelinde muhafaza edilmesi sağlandığını ve hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Açıklama şöyle:
KKTC’YE KANUNSUZ OLARAK GİRİŞ YAPMAK VE HAYATI TEHLİKEYE KOYAN HASTALIKLARIN YAYILMASINA YOL AÇAN İHMAL
26.10.2020 tarihinde, saat 08.00 sıralarında, Girne’de F.K. (E-32), Girne Turizm Limanından herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptığı ve karantina otelinde kendisini izole etmek zorunda olduğu halde, karantina altına girmemek suretiyle yasal emirlere riayetsizlik ederek, hayati tehlikeye koyabilecek bulaşıcı bir hastalığın yayılmasına yol açma olasılığı bulunan ihmalde bulunduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs aynı gün tespit edilerek karantina otelinde muhafaza edilmesi sağlanmış ve hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.