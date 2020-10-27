KıbrısManşet

46 yaşındaki Tekünlü hayatını kaybetti

27 Ekim 2020
Bahar Tekünlü





Pile’de sakin 46 yaşındaki Bahar Tekünlü (K-46) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle:

26.10.2020 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Pile’de sakin Bahar Tekünlü (K-46) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin geçirmiş olduğu “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.







Etiketler
27 Ekim 2020

Başa dön tuşu