46 yaşındaki Tekünlü hayatını kaybetti

Pile’de sakin 46 yaşındaki Bahar Tekünlü (K-46) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle:

26.10.2020 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Pile’de sakin Bahar Tekünlü (K-46) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin geçirmiş olduğu “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.