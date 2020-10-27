TÜK’te yıllardır günübirlik çözümlerle ötelenen sorunlara çare bulunması için hükümeti harekete geçmeye çağıran Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “TÜK bizim namusumuzdur, namusumuza sahip çıkacağız” dedi

Kamu-İş, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) çalışanlarıyla bir araya gelerek kurumda yaşanan sorunları tartıştı, önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını masaya yatırdı. Toplantıda konuşan Kamu-İş, Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, önümüzdeki süreçte TÜK’te yapılacak uyarı grevlerinin de sinyalini verdi.

Kamu-İş Genel Merkezi’nde TÜK çalışanlarına seslenen Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “TÜK’ün sorunların bugünün sorunları değil, yılların biriktirdiği sorunlardır. Çözüm için tek başına çalışanların ve sendikanın gücü yetmiyor. Siyasilerin de irade göstermesi gerekiyor. İlgili iki bakanlığa taleplerimizi ilettik. Ama ne yazık ki bugüne kadar bizle adeta ‘yakan top’ gibi oynadılar” dedi.

SORUNLAR HEP ÖTELENDİ

TÜK’te 2020’nin başından bu yana geçmişten gelen sorunları çözmek için çalıştıklarını ifade eden Serdaroğlu, şöyle devam etti: “Ancak sorunlar günübirlik çözümlerle ötelendi. Artık radikal kararlar almamızın zamanı geldi. 2020’nin başında bu yana uğraşıyoruz. Ancak sorunlara köklü çözüm getirilmiyor. Devlete bağlı bir kurumun çalışanları hastaneye gittiğinde sigorta primleri yatırılmadığı için sağlık hizmeti alamıyor. Devlete bağlı bir kurumun çalışanlarının, yine devlet tarafından mağdur edilmesi gibi bir anomali ile karşı karşıyayız. Bu sorunların vebali hükümet edenlerin boynundadır. Tarafların sendikayla bir araya gelip sorunlara çare araması gerekir.”

SEÇİM NEDENİYE ERTELENDİ

Sorunların çözümümün cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle hep ertelendiğini belirten Serdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tam seçim bitti görüşeceğiz derken yeni bir seçim ile karşı karşıya kaldık. Bu durumu kabul edemeyiz. Şu anda sorunlar karşısında bir muhatap bile bulamıyoruz. Sağlık problemi olan bir TÜK çalışanı, sigorta primi yatmadığı için tedavi olamıyorsa ona ‘dur, bekle’ mi diyeceğiz? Lütfen yönetenler bize bunu açıklasın. Bu sorunları yaratan yöneticiler bugün başbakan olmak için yarışa girdiler. TÜK’ün sorununu çözemeyenler, ülkenin sorunlarını nasıl çözecekler. Devletin artık bu şekilde ilerlemesi mümkün değildir.”

SENDİKAYLA ÜYELERİNİN ARASINI AÇAMAZLAR

TÜK çalışanlarının başta ihtiyat sandığı ve sigorta primlerinin yatırılmaması gibi pek çok sorunu olduğunu ifade eden Serdaroğlu, “Siyasilerin artık bir karar vermesi gerekiyor. TÜK’ü gözden çıkardılarsa söylesinler bilelim. Ona göre davranalım. Bu süreçte birlik olarak mücadele etmeliyiz. Ne yazık ki yine bu süreçte sendikayla üyelerinin arasının açılması için mücadele edenler var” diye konuştu.

UYARI GREVLERİ KAPIYA DAYANDI

TÜK’teki sorunlara köklü çözüm getirilmesi için bir yol haritası belirlediklerini ifade eden Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “İlk etapta uyarı grevleriyle hükümet edenlerin dikkatlerini TÜK’e çekmeyi hedefliyoruz. Eylemlerin dozajını yavaş yavaş artıracağız. TÜK Kamu-İş olarak bizim namusumuzdur. Namusumuza sahip çıkacağımızdan kimsenin endişesi olmasın.”

Kamu-İş Basın Bürosu