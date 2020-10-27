Aşıksoy: Yüz yüze eğitimleri durdurun

Sosyal Adalet Hareketi başkanı Saffet Aşıksoy, 1 aya kalmaz değil yüz yüze, uzaktan eğitim için bile ne öğretmen ne de öğrenci bulunamayacağını söyledi.

Saffet Aşıksoy yazılı açıklamasında “Seçimin ertesi günü 3 günlüğüne gelene 1 haftalık karantina şartını kaldırmanız da, sizin için önemli olanın seçim olduğunu ve o seçimi kazanılmak için her yolun mübah olduğunu ispatladınız. Sağlığı ve eğitimi de seçiminize kurban ettiniz.” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Basın Bildirisi

14 gün karantina uygulamadan ve içerdeki salgını kontrol altına almadan okulları açmayın diye defalarca söyledik. Açarsanız, hem salgın kontrolden çıkacak hem de öğretmenlerimiz de hasta olacağı için, uzaktan eğitim de zora girecek dedik. Çocuklarımız hasta olacak, o yetmezmiş gibi aile büyüklerine hastalık taşıyacak dedik. Her zamanki gibi, sivil toplumun ve uzmanların söyledikleri hep kulak arkası edildi. Seçimin ertesi günü 3 günlüğüne gelene 1 haftalık karantina şartını kaldırmanız da, sizin için önemli olanın seçim olduğunu ve o seçimi kazanılmak için her yolun mübah olduğunu ispatladınız. Sağlığı ve eğitimi de seçiminize kurban ettiniz.

Bu şekilde devam ederseniz, 1 aya kalmaz değil yüz yüze, uzaktan eğitim için bile ne öğretmen ne de öğrenci bulabileceksiniz.

Gelin, kişisel ve parti çıkarlarını bir kez olsun toplum çıkarının gerisine atın ve salgını kontrol altına alıncaya ve 14 gün karantina şartı getirinceye kadar, üniversite de dahil tüm yüz yüze eğitimleri durdurun.

Saffet Aşıksoy

Başkan ve Sözcü

Sosyal Adalet Hareketi