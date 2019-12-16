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Yine erkek şiddeti

16 Aralık 2019

Lefkoşa’da ikamet eden Okan Mertdağ, eşine şiddet uyguladığı gerekçesi ile tutuklandı. Polis, mahkemedeki ifadesinde, zanlının eşini, eve geç gittiği gerekçesi ile dövüp burnunu kırdığını söyledi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da eşine şiddet uyguladığı gerekçesi ile önceki gün tutuklanan zanlı Okan Mertdağ dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Murat Plevne, zanlı Okan Mertdağ’ın önceki gün saat 18.00’de eşi B.M’yi eve geç geldiği gerekçesiyle göğsünden itip, ciddi şekilde dövdüğünü söyledi. Polis, aynı gün 21.30’da bir meyhanede zanlı Okan Mertdağ’ın eşine yumruk atıp, burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu belirtti.

Polis memuru Plevne, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.



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