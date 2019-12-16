Uyuşturucu zanlısı taciri ele verdi

Lefkoşa’da önceki yapılan operasyonda uyuşturucu ile yakalanan Osed Alkhatib, söz konusu uyuşturucuyu 550 TL karşılığında Safian Fatahalla’dan aldığını itiraf etti. Her iki zanlı da tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Osed Alkhatib ve Safian Fatahalla tutuklanarak dün yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlılar Osed Alkhatib ve Safian Fatahalla’nın “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçundan tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru Kurtbir, narkotik ekibinin aldığı ihbar üzerine önceki gün gerçekleştirdiği operasyonda zanlı Osed Alkhatib’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Kaan Kurtbir, aynı gün saat 17.30’da zanlı Osed Alkhatib’in Hamitköy’deki evine gidildiğini ve apartmanın önünde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada, cebinde 5 ayrı foil kağıda sarılı yaklaşık 3 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık sarma sigara bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı Alkhatib’in evinde, 17.40 -18.10 saatleri arasında bir polis ekibi tarafından mahkeme emriyle yapılan aramada ise metal tepsi içerisinde 300 miligram ve beyaz renk poşet içerisinde 200 miligram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı.

Suçunu itiraf etti

Kurtbir, zanlı Osed Alkhatib’in gönüllü ifade verip, söz konusu maddeleri aynı gün zanlı Safian Fatahalla’dan 550 TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı Osed Alkhatib’in gösterimiyle zanlı Safian Fatahalla’nın tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada pantolonunun cebinde foil kağıda sarılı 500 miligram, kot ceketinin cebinde ise 14 ayrı foil kağıda sarılı yaklaşık 15 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı.

Aranan bir kişi var

Polis memuru Kurtbir, aranan bir kişi ve kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu belirterek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.