“Bu halk siyasi ablukaya esir olmaz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik küçük siyasi oyunların belli bir dönem, belli bir strateji sağlayabileceğini ancak günün sonunda doğrunun kazanacağına inandığını söyledi

BU KEZ SAFLAR DAHA NET: “Halk ilk kez sarih bir şekilde köşelerini belirlemiş gibi” diyen Harmancı, “propaganda sürecinde oylarını artıracak, düşürecek adaylar olacaktır ama toplum kararını vermiş gibi, bence bu kez saflar daha net” dedi

“GURUR DUYULACAK CUMHURBAŞKANI”: Harmancı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yürüttüğü müzakere sürecinin; Kıbrıs Türk halkının kimliğini, onurunu ve duruşunu korumasının, toplum nezdinde ciddi bir zemin kazandığını, toplumda bu yönde gurur duyacakları bir cumhurbaşkanına sahip olunduğu hissiyatını uyandırdığını söyledi

“AKINCI’YA GÜVEN DUYGUSU VAR”: Kıbrıslı Türklerin hiçbir boyunduruk altına girmeden mücadele eden ve insanların güven duygusunu kazanan bir lideri olduğunu söyleyen Harmancı, “Akıncı, bana göre, ocak ayı gibi adaylığını açıklayacak, emin adımlarla da seçimin sonuna ilerleyecek” dedi

“ARKADAŞINI YALANLASINLAR”: Demokratik zeminde isteyen herkesin aday olması gerektiğini kaydeden Harmancı, “UBP-HP hükümeti, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Özersay’ın ortak aday gösterilmesi pazarlığı ile kuruldu” iddiasını da yorumladı: İddianın sahibi Özersay’ın yakın çalışma arkadaşıdır. Bir yalanlama olacaksa iddiayı ortaya atan arkadaşlarını yalanlasınlar

Duygu ALAN

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin toplumun geleceği açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek halkın bu bağlamda en doğru kararı vereceğine inandığını kaydetti.

Harmancı, 2020 Nisan seçimlerinde küçük siyasi oyunların belli bir dönem belli bir strateji sağlayabileceğini ama günün sonunda toplumda doğru olanın kazanacağına inandığını söyledi.

Mehmet Harmancı, demokratik zemin içerisinde adaylıkların tahminen Aralık ayı içerisinde üç aşağı bel yukarı belli olacağını belirterek, “Beklentim, Sayın Tatar’ın, Sayın Tufan Erhürman’ın aday olacağı. Yine Kudret Bey’in de aday olacağını düşünüyorum açıkçası. Öyle görünüyor ki, Sayın Serdar Denktaş bu yöndeki fikrini henüz netleştirmemiş gibi duruyor, ama ben açıkçası Sayın Denktaş’ın da aday olacağını görüyorum. Sayın Erhan Arıklı aday olacak gibi duruyor” dedi.

Harmancı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu güne kadar yürüttüğü müzakere sürecinin Kıbrıs Türk halkının kimliğini, onurunu ve duruşunu korumasının toplum nezdinde ciddi bir zemin kazandığını, toplumda bu yönde gurur duyacakları bir cumhurbaşkanına sahip olunduğu hissiyatını uyandırdığını ifade etti.

LTB Başkanı, “Cumhurbaşkanı Akıncı bana göre, Nisan 2020 seçimi için Aralık ayında veya Ocak ayı içerisinde adaylığını açıklayacak ve emin adımlarla seçimin sonuna doğru ilerleyecek” dedi.

Mehmet Harmancı,

“Akıncı toplum nezdinde ciddi bir zemin kazandı”

LTB Başkanı Harmancı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu güne kadar yürüttüğü müzakere sürecinin Kıbrıs Türk halkının kimliğini, onurunu ve duruşunu korumasının toplum nezdinde ciddi bir zemin kazandığını, toplumda bu yönde gurur duyacakları bir cumhurbaşkanına sahip olunduğu hissiyatını uyandırdığını ifade etti.

“Berlin zirvesi siyasi eşitlik kavramını teyit etti”

Harmancı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın akılcı politikalarına devam ettiğini kaydederek, Akıncı’nın Kıbrıs Rum tarafını federasyon zeminine çekebilmek için çok yoğun bir mücadelede bulunduğunu, Berlin zirvesinin de bunu teyit ettiği kaydetti.

Harmancı, Berlin zirvesinin; siyasi eşitlik kavramını teyit ettiğini ve 716 sayılı karara vurgu yaptığını belirterek bunun artık siyasi eşitliğin hangi zeminde olacağını tarih eden bir şey olduğunu, Anastasiadis’in bunun içerisinde oyun oynamasına imkan tanımadığını belirtti.

Kıbrıs sorununda artık Kıbrıslı Türklerin ne kuzeyin ne güneyin, boyunduruğu altına girmeden mücadele eden bir lideri olduğunu söyleyen Harmancı, bu yönden de insanların Akıncı’ya güven duygusu olduğunu söyledi.

Harmancı, “Berlin zirvesi, 5’liye giderken bir çerçeve anlaşmasıyla gidileceğini bahsediyor. Hedefi böyle koyuyor. Bu da biz belli bir zeminde 5’liye gideceğiz ve çok az şey tartışacağız demektir. Uluslararası konjektürün o güne kadar nasıl şekilleneceğine bağlı tabiî ki ama ben inanıyorum ki Kıbrıs sorununda artık Kıbrıslı Türklerin ne kuzeyin ne güneyin, boyunduruğu altına girmeden mücadele eden bir lideri var. O yönden de Sayın Akıncı’ya insanların güven duygusu var” diye konuştu.

Mehmet Harmancı, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bana göre, Nisan 2020 seçimi için Aralık ayında veya Ocak ayı içerisinde adaylığını açıklayacak ve emin adımlarla seçimin sonuna doğru ilerleyecek” dedi.

“Pazarlık hükümeti iddiasının sahibi biz değiliz”

LTB Başkanı Harmancı, “UBP-HP hükümeti, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi, UBP’nin de Özersay’a destek vermesi pazarlığı ile kuruldu” söylentilerinin kaynağının ise Özersay’ın yakın çalışma arkadaşı olduğunu kaydetti.

Harmancı, “Bu hükümetin Özersay’ın cumhurbaşkanı adayı olarak ortak aday gösterileceği pazarlığı ile kurulduğunu söyleyen aslında en önemli siyasi kişilik, Sayın Kudret Özersay’ın Maraş’a ilk ziyaretinde yanında olan kişidir. Yani yakın çalışma arkadaşlarından biri bunu iddia etti. Bizi yalanladılar o dönem “’bu şekilde düşünenler bakın işte Sayın Ersin Tatar aday oluyor vs.’ diye ama bu iddia bizim değil, sizin yakın çalışma arkadaşınızın iddiası o yüzden bir yalanlama olacaksa onun yalanlanması lazımdır” dedi.

“Kimseye söz hakkı düşmez”

“Ben herkesin demokratik zemin içerisinde adaylık niyeti varsa aday olması gerektiğini düşünüyorum” diyen Harmancı, günün sonunda kimin cumhurbaşkanı olacağına halkın oyları ile karar vereceğini belirtti.

Mehmet Harmancı, Cumhuriyetçi Türk Partisi aday çıkarsın mı, çıkarmasın mı? şeklindeki tartışmaları ise tuhaf bulduğunu söyledi.

Harmancı, “Bunun CTP’nin kendi kararıdır ve kimse bunun üzerinde baskı kurma ya da söz söyleme hakkına sahip değildir. Onlar da kendi adayını çıkaracak, eğer HP bu yönde bir karar alırsa Sayın Kudret Özersay’ı çıkaracak, Sayın Tatar çıkacak, bağımsız çıkmak isteyenler varsa onlar çıkacak” dedi.

“Toplumun büyük siyasi abluka altına alınacağı izlenimi var”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 2020 Nisan seçimlerinde küçük siyasi oyunların belli bir dönem belli bir strateji sağlayabileceğini ama günün sonunda toplumda doğru olanın kazanacağına inandığını söyledi.

Harmancı, demokratik zemin içerisinde adaylıkların tahminen Aralık ayı içerisinde üç aşağı bel yukarı belli olacağını belirterek, “Beklentim, Sayın Tatar’ın, Sayın Tufan Erhürman’ın aday olacağı. Yine Kudret Bey’in de aday olacağını düşünüyorum açıkçası. Öyle görünüyor ki, Sayın Serdar Denktaş bu yöndeki fikrini henüz netleştirmemiş gibi duruyor, ama ben açıkçası Sayın Denktaş’ın da aday olacağını görüyorum. Sayın Erhan Arıklı aday olacak gibi duruyor. Çok adaylı, münakaşalı… Umarım tartışmaların Kıbrıs Türk toplumuna fayda sağladığı bir seçim dönemi yaşarız ve fikirler çatışır fakat ortamın gidişatı bana Kıbrıs Türk toplumunun büyük siyasi abluka altına alınacağı izlemini veriyor ancak Ama Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman bu ablukaların esiri olmamıştır” diye konuştu.

“Halk ilk kez sarih bir şekilde köşelerini belirlemiş gibi”

Mehmet Harmancı, seçime yönelik anketleri de değerlendirdi. Tabiî ki ortada propaganda sürecinde oylarını artıracak, düşürecek adaylar olacaktır ama ben öyle görüyorum ki bu kez saflar daha net gibi. İnsanlar kararını erken vermiş gibi görünüyor” diyen Harmancı, şunları kaydetti: “Son yerel yönetimler seçimlerinden önce ülkenin en önemli gazetelerinin birinde bir anket yayınlanmıştı. O ankette ben yüzde 29.3 gösteriliyordum. Benden 4 puan yüksek gösteriliyordu bir partinin adayı, benim yüzde 53’te seçimi bitirdiğim ve ankette benden 4 puan yukarıda olan kişinin 20 puan geride bitirdi. O yüzden toplum kendi kararını verir anketler değil. Bence toplum önemli bir şekilde ilk kez sarih bir şekilde köşelerini belirlemiş gibi duruyor.

Tabiî ki ortada propaganda sürecinde oylarını artıracak, düşürecek adaylar olacaktır ama ben öyle görüyorum ki bu kez saflar daha net gibi. İnsanlar kararını erken vermiş gibi görünüyor. En azından benim konuştuğum, temas ettiğim insanlarda bir kararsızlık görmüyorum. Kısmet Nisan sonrası toplum kararını verdiğinde biz de en doğru anketi görmüş olacağız.”