Arabahmet festivalle şenlendi

Yuka Blend Arabahmet-Market, Zahra Sokak’ta yapıldı

Daha önce Surlariçi’ndeki Uray Sokak ve Samanbahçe bölgesinde gerçekleşen Yuka Blend Sokak Festivali bu kez Arabahet’e taşındı.

Yuka Blend Arabahmet-Market etkinliği Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), Kültür Dairesi, Vakıflar İdaresi, İçişleri Bakanlığı ve Atakom’un katkıları ve işbirliğinde Studio 21.cc organizasyonuyla 10:00-19:00 saatleri arasında Zahra Sokak’ta gerçekleştirildi. “Arabahmet’te bir gün” sloganıyla müzik,boyama,sokak performasları, spor ve atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği etkinlikte LTB de Sokak Kütüphaneleri ve bölgenin yeşillendirilmesi konusunda çalışmalar yaptı. Yüzlerce yıllık geçmişiyle, tarihi ve kültürel dokusuyla Lefkoşalıları buluşturan etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Nic Nic Projesi Tanıtıldı

Birçok farklı etkinliğin yapıldığı Yuka Blend Arabahmet’te aile bisikleti olan Nic Nic Projesi’nin Tanıtımı da yapıldı. Proje direktörü Derviş Zeybek ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı Nic Nic araçları ile Arabahmet’te tur attılar.

LTB’nin Hatırlamak Güzeldir Projesi bu kez de Budak Pastahanesi’nin kurucusu Resa Budak ile devam etti. Etkinlik kapsamında birçok resim yanında Resa Budak’ın resmi de spreyle, püskürtme yöntemiyle tuvale taşındı. Çizimler, Lübnanlı sanatçı Elias Zaarour, Alman Sarah N. Wortmann ve Kıbrıslı Yasmin Audji tarafından canlı performans olarak festivalde yapıldı ve Resa Budak daha sonra Çağlayan Parkı’na monte edilecek.