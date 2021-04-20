Yiğitcan bileklikle idmanda

Sporcumuz Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş idman izni çıkmasının ardından çalışmalarını Atatürk Stadı’nda sürdürüyor

Tonguç KOTAK

Sporcumuz Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş idman izni çıkmasının ardından çalışmalarını Atatürk Stadı’nda sürdürüyor.

Seçme yarışlarından döndükten sonra Spor Dairesi’nden gelecek haberi bekleyen Yiğitcan Hekimoğlu’na bileklikle idman izni verildi. Yiğitcan da idmanlara başladı.

Yişğitcan Hekimoğlu geçtiğimiz hafta BRT 1 HD’de Yeşim Tuncel ve Tonguç Kotak’ın birlikte hazırladıkları Spor Gündem programına telefonla katılarak kendisine henüz idman verilmemesini açıklayarak idman yapamadığını açıklamıştı.

İzin verildi

Yiğitcan Hekimoğlu, Antrenman izni konusunda Spor Dairesi ile Sağlık Bakanlığı Üst Kurul arasındaki görüşmeler sonucunda Cuma günü idman izni verildi.

Sporcumuz dün elinde takılı bulunan bileklikle Atatürk Stadı’nda antrenörü Celal Keleş ile idmanını gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili olarak konuşan Yiğitcan Hekimoğlu ve Celal Keleş izninin gecikmesine rağmen nihayet idmanlara başladıklarını söylediler.