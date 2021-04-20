Vanuatu’da kıyıya vuran cesedin covid-19 testi pozitif çıktı

Vanuatu’da resmi kaynaklar, Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanan Filipinli bir balıkçının cesedinin başkent Port Vila’ya yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunduğunu duyurdu.

Balıkçıya yapılan koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Bunun üzerine, hepsi gelen yolcularda olmak üzere, şu ana kadar toplam 3 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede tüm yurt içi ve yurt dışı seyahatlere 3 gün yasak getirildi.

İlgili açıklamada, vatandaşlara “sakin kalmaları” çağrısında bulunuldu.

Enfekte olan balıkçının nasıl ve nerede öldüğü ya da denize nasıl düştüğü henüz bilinmiyor.