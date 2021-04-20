“Basketbol başlarsa, sorgusuz her şey başlar”

Spor federasyonları ile bir toplantı yapan Bakan Erhan Arıklı’nın açıklamalarının ardından federasyon başkanlarının görüşlerini alan Havadis’e en çarpıcı açıklamayı Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu yaptı.

Spordan da sorumlu Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, spor federasyonları ile dün toplantı yaptı. Sayıştay salonunda yapılan ve PCR test şartı aranan toplantıda federasyonlara somut bir öneri yapılmadığı öğrenildi.

2021 Devlet katkıları için de federasyonlara kesin açıklama yapılmazken, sporun açılımı için de basketbol işaret edildiği belirtildi.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanma aşamasına gelen protokol konusunda Bakan Erhan Arıklı federasyonların da bu konudaki görüşlerini iletmelerini istedi.

Bakan Arıklı 2021 Devlet katkıları için ise hangi federasyon faaliyet yapacaksa ona katkı verileceğini belirtmiş.

Havadis, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya’nın görüşlerini aldı.

KTFF BAŞKANI SERTOĞLU’NUN AÇIKLAMASI

“Sporun bir an evvel hangi şartlarda başlayacağı ile ilgili toplantı oldu. Herkesin konusu da kendi alanı özelinde bunun üzerine idi. Ben futbol için Sağlık Bakanlığı ile önceden gidip konuştuydum. Eylüle kadar taşların oturacağını düşünüyoruz. Bizim için acele bir karar alınması gündemimizde de yok zaten.

Toplantıda basketbolun açılacağı söylendi. Salonda en çok temaslı oyun Basketbolu açtığında bütün spor dalları otomatik olarak açılacaktır. En çok temas olan oyundur basketbol. Salonda en büyük teması olan oyunu başlattığında diğer federasyonlar da otomatik faaliyetlerine başlayacaktır birine sormaya da gerek yok.

Belki de en doğrusunu, en temaslı, en olmayacak spor dalını açarak yapacaklar ve herkesin önünü açmış olacaklar. Basketbol açılırsa birine bir şey sormaya gerek yok, keşke hepsi açılsa da bitse.

Bizim Eylül ayını bekleriz. Seyircili oynatmak isteriz. Minimum yüzde 50 seyirci ile oynatmak için Eylül’ü hedef koyduk zaten.”

HENTBOL FEDERASYONU BAŞKANI BAHADIR AYHAN

“Sayın bakan ile yaptığımız toplantıda Devlet katkılarının faaliyetleri yapılan federasyona verileceği öğrendik. Hentbol Federasyonu olarak faaliyet yapmaya hazırız. Takımlarımız 1 Nisan’dan beri düzenli PCR ile antrenman yapıyor. Müsabakalar için onay bekleriz.

Toplantıda basketbolun “koçbaşı” olarak kabul edileceği ve müsabakalara ay sonu başlanacağını söyledi bize bakan. Ben de Hentbol Federasyonu başkanı olarak sporu yöneten arkadaşlara dedim ki basketbolun başladığı gün ve saat hentbol da başlar dedim.

Salon sporlarının basketbol, voleybol, hentbol gibi dalları var. Açılacaksa herkese açılacak. Konu protokol ise geçen seneden kalma bizim de protokolümüz var. Kaldı ki hentbolun protokolü kamp lig formatında idi ve herkesten daha iyi formatta idi. En uygun protokol Hentbol Federasyonunun protokolü idi.”

VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI ENVER KAYA

“Sporun başlaması yönünde radikal ve sürdürülebilir kararların üretilmesi önceliğimizdir.

Bilindiği gibi her yıl olduğu gibi olimpik spor branşımız olan plaj voleybolunu Haziran ayı içinde başlatılmasını planlamaktayız.

Toplantıda sporun başlaması yönünde yakın zamanda bir karar üretileceği konusunda fikir edindik.

Federasyon olarak en öncelikli hedefimiz sağlıklı ortamlarda gençliğimizin yeniden spor yapabilecek pozisyon şartlarının kazandırılmasıdır.

Burada bizlere düşen görev kadar Devlet yetkililerine de başlatılması konusunda gerekli düzenlemeleri yapabilme görevi düşmektedir.”

BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI ORHUN MEVLİT

“Sayın Bakan mevcut protokolü ve ayrıca ek protokolü imzalanma aşamasında olduğu için basketbol maçlarının hemen başlayacak olmasından dolayı basketbolu bir koçbaşı olarak değerlendirdi. Basketbolun başlamasının ardından birçok federasyonun da faaliyetlerinin başlayabilecek olmasına çok sıcak bakıyor.

Basketbolu çok ayrıcalıklı olduğu için değil, daha önceden protokolü olduğu için ve ek protokolü de hazır olduğu için başlayabileceği konuşuldu. Ek protokolün imzalandığı anda, önümüzdeki hafta içinde basketbol maçları başlayacak.

Bizim için samimi, etkili bir toplantı oldu. Federasyonlar olarak Spor Dairesi ve bakanlık da empati yaptığı bir ortam oldu. Bundan sonra karşılıklı ilişkilerin daha da olacağını umuyoruz.”