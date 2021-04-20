Oxford, koronavirüsü atlatan gönüllülere tekrar virüs enjekte edecek

Oxford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, vücudun yeniden virüse maruz kaldığı durumdaki bağışıklık tepkilerini değerlendirecek.

Çalışmada, doğal enfeksiyondan sonra kişilerin yeniden enfekte olması için gereken doz, bağışıklık sisteminin buna tepkisi ve bunun hastalığa karşı koruyucu bağışıklık geliştirmek için ne anlama geldiği belirlenmeye çalışılacak.

Wellcome Trust tarafından fonlanan çalışmanın etik onay alındıktan sonra bu ay içinde başlaması bekleniyor.

Çalışma 2 aşamadan oluşacak

18-30 yaş aralığındaki gönüllüler, kontrollü ortamda virüse maruz bırakıldıktan sonra takip edilecek.

İki aşamadan oluşan çalışmanın ilk aşamasında, 64 sağlıklı gönüllüye, virüsün vücutlarında kalıp çoğalabileceği en düşük seviye doz belirlenerek enjekte edilecek. Belirlenen doz, çalışmanın yaz aylarında başlaması beklenen 2’nci aşamasına katılacak gönüllülere uygulanacak.

Virüsün “orijinal hali” kullanılacak

Oxford Üniversitesi’nden Helen McShane, çalışmadan elde edilen bilgilerin daha iyi aşı ve tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olacağını belirtti.

McShane, çalışmada, virüsün Wuhan’da tespit edilen orijinal türünün kullanılacağını söyledi.