Yeşilova İskele’yi yıktı

Yer: Karaoğlanoğlu Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Fatih Bardakçıoğlu, İsmail Ercan

Merit A. Yeşilova 3 – 0 Gençler Birliği

Kemal Molla Tolga Nergiz

Mustafa Salk Sami Ergazi

Vakkas Kaynarca Mustafa Tekpınar

Mejdi Direniş Berk Kaya

Augustin Binya (Dk.72 Barış)

Memduh Sarıoğlu Hasan Sarıoğlu

(Dk.61 Burak) Sertan Kurukafa

Yasin Doğan Elvis Sakyi

Jean Makoun (Dk.80 Hasan Celil)

(Dk.77 Ergin) Wanderson Miranda

Billy Mehmet Guaman Lahra

(Dk.66 Hamis) Tacettin Köse

Esin Sonay (Dk.77 İbrahim Köse)

İlyas Niyazi Kadir Erol

Goller:

Dk.73 Yasin Doğan –

Dk.76 Esin Sonay –

Dk.90 Esin Sonay –

K-Pet Süper Lig’in 24.haftasında son haftaların çıkıştaki takımlarından Yeşilova düşme hattındaki Gençler Birliği’ni konuk etti. Çok sert rüzgar altında oynanan karşılaşma Yeşilova’nın 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

25.dakikada Jean Makoun’un vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 28.dakikada Yeşilova’nın savunma hatasından topu ele geçiren Sertan’ın vuruşunda top yandan dışarı gitti.

40.dakikada Binya’nın ceza sahası içindeki şık rovöşatası dışarı gitti. İlk yarı golsüz geçildi. 60.dakikada Yasin’in Lahra’ya ceza sahası içerisinde yaptığı hareketten sonra hakem penaltı noktasını gösterdi.

Atışı çok kötü kullanan Sertan Gençler Birliği’ni çok önemli bir golden etti. 73.dakikada soldan Burak’ın yaptığı ortada topla buluşan Yasin kafayla golünü atarak Yeşilova’yı 1-0 öne geçirdi.

76.dakikada Esin’in kafa golüyle Yeşilova durumu 2-0 yaptı. 90.dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Esin maçın skorunu 3-0 olarak belirleyen golü attı. Bu sonuçla Yeşilova puanını 43’e çıkarırken düşme hattındaki Gençler Birliği 16 puanda kaldı.