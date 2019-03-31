Esentepe fırtınası Forest’i götürdü

Yer: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Burak Mandıralı, Necmi Bulut

Küçük Kaymaklı 2 – 3 Esentepe

Efe Erdem Karakaş Onur Özbilgül

Berkem Nurdal Mustafa Kılıç

Sena Develioğlu Mahmut İzoğlu

Sercan Çoban Uğurcan Başayak

Muhammed Nazik Kaan Görneçli

Hüseyin Adal (Dk.57 Ahmet Çağer)

Tamen Medrano Şükrü Hilmi Erdoğan

Taner Bingöllü Vurkan Görneçli

Paul Asare (Dk.61 Hüseyin Çağer)

Mehmet Koyuncu Efosa Francıs

(Dk.87 Erdoğan) Junıor Anthony

John Bello (Dk.90 Mustafa)

(Dk.72 Mehmet Göçben) Yakup Şen

Şahin Şeker

Goller:

Dk.10 Muhammed Nazik Dk.25 Junior Anthony

Dk.37 Muhammed Nazik Dk.76 Efosa Francis

– Dk.81 Yakup Şen

Kırmızı kartlar:

Dk.76 Taner Bingöllü –

K-Pet Süper Lig’in 24.haftasında play-out bölgesini yakından ilgilendiren maçta, Kaymaklı Esentepe’yi konuk etti.

Kaymaklı play-out bölgesinden çıkma hesapları yaparken Esentepe düşme hattından mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışıyor. Ağır sağanak altında oynanan karşılaşma konuk Esentepe’nin 3-2’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

10.dakikada Muhammed Nazik’in golüyle Kaymaklı 1-0 öne geçti. 25.dakikada savunmanın hatasını iyi değerlendiren Şükrü pasını çıkardı ve Junior beraberliği getiren golü kaydetti. 35.dakikada Mehmet Koyuncu kaleci Onur’dan dönen topu eliyle ağlara gönderince sarı kart gördü. 37.dakikada Muhammed frikik atışını gole çevirdi ve kendisinin ve takımının 2.golünü kaydederek durumu 2-1 yaptı. 41.dakikada sarı kartı bulunan Tamen’in Junior’a yaptığı sert harekette maçın hakemi devam dedi. 42.dakikada Asare’nin getirdiği topta Bello çok net bir pozisyondan yararlanamadı. 45.dakikada Şükrü’nün ceza sahası içerisinde düşürüldüğü pozisyonda hakem devam dedi. Aynı dakikada bir pozisyonda omzu çıkan Esentepe oyuncusu Kaan, ambulans gelmesine rağmen oyundan çıkmadı ve maça devam etti.

İlk yarı 2-1 Kaymaklı üstünlüğüyle geçildi. 67.dakikada Junior ve Şükrü bir dakika arayla Esentepe adına çok net gol pozisyonlarından yararlanamadılar. 76.dakikada Efosa’nın golüyle Esentepe 2-2’lik eşitliği sağladı. Gol ağlara giderken Taner’in topa elle müdahalesi sonrası ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı ve Kaymaklı maça 10 kişiyle devam etti.

81.dakikada Sercan Kaymaklı adına önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. 81.dakikada Soldan gelişen Esentepe atağında Hüseyin topu ağlara gönderdi ve durumu 2-3 yaptı. Karşılaşma bu skorla tamamlandı ve Esentepe deplasmanda 3 altın puan alarak puanını 22’ye çıkararak düşme hattından uzaklaştı. Kaymaklı ise play-out bölgesinde 23 puanda kaldı.