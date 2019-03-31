Çetinkaya zorlanmadı

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Hakan H. Gök, Ali Karahasan

Çetinkaya 4 – 2 Gönyeli

Cenk Yılmaz Kemal Bağbal

Tunç Özgürgün Talat Dağer

Doğukan Demirman Menteş Mertkaya

(Dk.36 Samet) Kehinde Owoeye

Batuhan Calban Christian Chukwuka

(Dk.78 Cemal) Mehmet Barkınay

Burak Emir Raif Selden

Behiç Kum (Dk.74 Veli)

Faye Baptiste Süleyman Aksaç

Ugo Nwachukwu Serkan Karaoğlan

Hakan Karacaoğlu Kahraman Dönmez

Çağdaş Arslan (Dk.73 Abdo)

Herve Amani Kemal Varan

(Dk.86 Erhan) (Dk.33 Osman)

Goller:

Dk.4 Ugo Nwachukwu Dk.40 Serkan Karaoğlan

Dk.13 Faye Baptiste Dk.80 Serkan Karaoğlan

Dk.56 Ugo Nwachukwu –

Dk.78 Hakan Karacaoğlu –

K-Pet Süper Lig’in 24.haftasında Çetinkaya Gönyeli’yi ağırladı. Ağır sağnak altında oynanan karşılaşmada Gönyeli futbolcusu Okoli cezası nedeniyle forma giyemedi.

Maç Çetinkaya’nın 4-2 galibiyetiyle sonuçlandı. 4.dakikada Amani’nin pasında Ugo sert vurdu ve Çetinkaya’yı 1-0 öne geçirdi. 13.dakikada yine Amani’nin sağdan sert ortasında Faye durumu 2-0’a getirdi. 27.dakikada Raif’in serbest vuruşunda top üst direkten döndü. 40.dakikada kalecinin elinden kaçırdığı topu Serkan ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı. İlk yarı bu skorla kapandı. 56.dakikada Ugo’nun golüyle Çetinkaya 3-1 öne geçti. 67.dakikada Burak’ın attığı gol, elle oynama sebebiyle iptal edildi. 78.dakikada Faye’nin pasında Hakan durumu 4-1’e getirdi. 80.dakikada Serkan’ın golüyle durum 4-2 oldu. 90.dakikada Hakan %100 gol pozisyonundan yararlanamadı. Kaleci Kemal başarılıydı. Karşılaşma 4-2 Çetinkaya’nın galibiyetiyle son buldu. Bu skorla Çetinkaya puanını 41’e yükseltirken Gönyeli 33 puanda kaldı.