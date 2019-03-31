FutbolSpor

Çetinkaya zorlanmadı

31 Mart 2019

Yer: Atatürk Stadı
Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Hakan H. Gök, Ali Karahasan

Çetinkaya 4 – 2 Gönyeli
Cenk Yılmaz Kemal Bağbal
Tunç Özgürgün Talat Dağer
Doğukan Demirman Menteş Mertkaya
(Dk.36 Samet) Kehinde Owoeye
Batuhan Calban Christian Chukwuka
(Dk.78 Cemal) Mehmet Barkınay
Burak Emir Raif Selden
Behiç Kum (Dk.74 Veli)
Faye Baptiste Süleyman Aksaç
Ugo Nwachukwu Serkan Karaoğlan
Hakan Karacaoğlu Kahraman Dönmez
Çağdaş Arslan (Dk.73 Abdo)
Herve Amani Kemal Varan
(Dk.86 Erhan) (Dk.33 Osman)
Goller:
Dk.4 Ugo Nwachukwu Dk.40 Serkan Karaoğlan
Dk.13 Faye Baptiste Dk.80 Serkan Karaoğlan
Dk.56 Ugo Nwachukwu –
Dk.78 Hakan Karacaoğlu –

K-Pet Süper Lig’in 24.haftasında Çetinkaya Gönyeli’yi ağırladı. Ağır sağnak altında oynanan karşılaşmada Gönyeli futbolcusu Okoli cezası nedeniyle forma giyemedi.

Maç Çetinkaya’nın 4-2 galibiyetiyle sonuçlandı. 4.dakikada Amani’nin pasında Ugo sert vurdu ve Çetinkaya’yı 1-0 öne geçirdi. 13.dakikada yine Amani’nin sağdan sert ortasında Faye durumu 2-0’a getirdi. 27.dakikada Raif’in serbest vuruşunda top üst direkten döndü. 40.dakikada kalecinin elinden kaçırdığı topu Serkan ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı. İlk yarı bu skorla kapandı. 56.dakikada Ugo’nun golüyle Çetinkaya 3-1 öne geçti. 67.dakikada Burak’ın attığı gol, elle oynama sebebiyle iptal edildi. 78.dakikada Faye’nin pasında Hakan durumu 4-1’e getirdi. 80.dakikada Serkan’ın golüyle durum 4-2 oldu. 90.dakikada Hakan %100 gol pozisyonundan yararlanamadı. Kaleci Kemal başarılıydı. Karşılaşma 4-2 Çetinkaya’nın galibiyetiyle son buldu. Bu skorla Çetinkaya puanını 41’e yükseltirken Gönyeli 33 puanda kaldı.

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