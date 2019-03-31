Samiran Çoban ve Eray Tok Şampiyon

Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası ve Genç Erkekler Ferdi Darts Şampiyonası sona erdi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası ve Genç Erkekler Ferdi Darts Şampiyonası tamamlandı. Beş ayaktan oluşan şampiyonada kadınlarda Samiran Çoban, genç erkeklerde Eray Tok şampiyon oldu. Kadınlarda ikinciliği Cemre Kara, genç erkeklerde ise Bekir Meşe elde etti. Lefkoşa Marlyn Bar’da yapılan şampiyonanın beşinci ve son ayağını kadınlarda Samiran Çoban, genç erkeklerde Bekir Meşe kazandı. Bu sonuçların ardından genel klasmanda kadınlarda Samiran Çoban, 84 puanla şampiyonluğa ulaştı. Genç erkeklerde Eray Tok 66 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Beşinci ayak müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı tarafından verildi.