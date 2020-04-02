Yerin Kulağı Var

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Mehmet Moreket'ten mesajlar

2 Nisan 2020
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Mehmet Moreket

Zeki Çeler
Zeki Çeler

EN CESUR KONUŞMA, ZEKİ ÇELER’DEN:

Ekonomik Örgütler Platformu’nun ısrarla bazı öneriler ve zorla bir şeyler istediğini kaydeden Çeler, “Peki kendileri ortaya ne koyuyor? Ellerini ceplerine atıp, bizler de bu kadar katkı veriyoruz diyorlar mı?… Bir muhalefet milletvekili olarak söylüyorum. casinolar ve bazı oteller, devleti tehdit etmek yerine, daha yapıcı olabilirlerdi”…

 

faiz-sucuoğlu
Faiz Sucuoğlu

DAHA KARLI:

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Nisan ayı sonuna kadar Bakanlık olarak herhangi bir işten durdurmayı yürürlüğe sokmama kararı aldıklarını, işçisini durdurmayıp istihdam etmeye devam eden işyerlerine personel başına 1500 TL maaş desteği verileceğini açıkladı. İşçiyi çok sevdiklerinden mi, yoksa işsizlere ödenecek “işsizlik parasının”, aylık ödeyecekleri 1500 liradan fazla olmasından dolayı mı bu kararı aldılar bilmiyorum. Kafam biraz karıştı. Bu karara, yüzlerce işçisini kapının önüne koyan casinolu oteller de dahil mi Sayın Bakan…

 

Bülent Dizdarlı

ANLAYAMIYORUM:

Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “ Yeter be artık. Tamam hükümetiniz alamıyor kararı. Bari siz laf anlayın . Çıkmayın sokağa. 15 gün sokağa çıkmamakla ölmezsiniz be yahu !” deyip sokaklarda gezenleri eleştirdi. Gerçekten de tehlike bu kadar büyükken, bırakın sınırlı sokağa çıkma yasağını, yasağa rağmen gece dokuzdan sonra bile sokaklarda gezmeyi marifet sayanlar var. Hani zararı sadece kendilerine olsa, “bırakın ne halleri varsa görsünler diyeceğim ama, başkalarını zehirliyorlar…

 

sibel siber
Sibel Siber

NİHAYET:

“Biz böyle yönetiyoruz, uzmanlarla görüşüyoruz” falan demekle olmadığını tam 3 hafta sonra idrak ettiler. Nihayet Dr. Sibel Siber’in başkanlığında bir ekip çalışmaya başlamış. Ya geçen günler ya yapılan yanlışlar? Ödeyecekler bu bedeli o ayrı konu; bir an önce ekonomi için de adam gibi bir grup kurmayı kabul etseler de, devlete verilen geri döndürülemez zararları durdursak.

 

2 HAFTALIK KİT KALMIŞ:

Dr. Nesil Bayraktar, devlet hastanesinde corona mücadelesinde bilfiil görev alan bir hekim. Radyo Mayıs’ta, ellerinde 2 haftalık test kiti kaldığını söyledi. Dehşet bir açıklama, korkutucu. Bakan Pilli’nin “Eksikler için Türkiye ile istişare içindeyiz” demesi bile eksikliğin kanıtı. Bu mücadelede test kitinden başka bir silah yok. Organizasyonun sıfır olduğu başka türlü ifade edilemezdi…

 

Ahmet Okan
Ahmet Okan

YAŞANANLARIN ÖZETİ:

Sevgili Ahmet Okan köşe yazısında; “Düşmanlıkların, sevgisizliklerin, savaşların, haksız kazançların, çevre duyarsızlıklarının, hırsların, sermaye üstüne sermaye edinme aç gözlülüklerinin hiçbiri beş para etmiyor şimdi. Bir maske bir tank fabrikasından daha değerli şimdi. Bir şişe kolonya bir F16’dan daha değerli…” diye yazmış. Yaşadıklarımızı üç satıra sığdırmış… Ya bize yaşatılanlar Ahmet? Ya ortak aklın değeri?

 

 

 



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