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Corona virüse direnç geliştirmek mümkün mü?

Corona virüs salgını ile mücadele eden dünyanın gözü kulağı, bir yandan ilaç ve aşı çalışmalarında, diğer yandan ise insan vücudunun COVİD 19’a karşı geliştireceği dirençte. Alman uzmanlara göre bu mümkün ve COVİD-19’a yakalanıp iyileşenlerin, yeni tip corona virüse birkaç yıl içinde bağışıklık kazanması olası. Ancak bazı uzmanlar aynı görüşte değil.

2 Nisan 2020

Bazı bilim insanları, corona virüs (COVİD-19) hastalığını bir kez atlatanlarda, hastalığa karşı vücudun bağışıklık kazanmış olabileceğini belirtiyor.

Corona virüs salgını ile mücadele eden dünyanın gözü kulağı, bir yandan ilaç ve aşı çalışmalarında, diğer yandan ise insan vücudunun COVİD 19’a karşı geliştireceği dirençte. Alman uzmanlara göre bu mümkün ve COVİD-19’a yakalanıp iyileşenlerin, yeni tip corona virüse birkaç yıl içinde bağışıklık kazanması olası. Ancak bazı uzmanlar aynı görüşte değil.

Alman Helmholtz Enfeksiyon Araştırmaları Merkezi’nde görevli Virolog Melanie Brinkmann ve Gießen Üniversitesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Friedemann Weber, mevcut bulgulara göre, yeni tip Corona virüse yakalananlarda vücudun virüse karşı antikor ürettiğini açıkladı. Uzmanların diğer Corona virüs türlerinden edindiği deneyimlere göre, enfeksiyounun ardından bir veya iki yıla kadar vücudun virüse direnç göstereceği tahmin ediliyor.

Alman İmmünoloji Derneği Başkanı Thomas Kamradt, “Muhtemelen Sars-CoV-2 virüsünün bulaşmasından sonra en az birkaç yıl yeni bir enfeksiyona karşı koruma oluşacak” dedi.

Kamradt, benzer virüsler hakkında bilinenlere göre, vücudun antikor üreterek, yeni enfeksiyonlara karşı savunma mekanizması geliştirebileceğini söyledi, ancak bu koruma mekanizmasının ne kadar süreceğinin kandaki antikor yoğunluğunun hızına yani antikor titresinin (oranı) azalmasına bağlı olduğuna dikkat çekti.

“Antikorların koruyucu olup olmayacağı kesin değil”

Ancak tüm iyimser tahminlere rağmen, yeni virüs ve buna bağlı enfeksiyonların henüz tam anlamıyla nasıl bir seyir izleyebileceğinin bilinmediğinin göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Stuttgart Marienhospital Kilinik Laboratuvar Ensitüsü Direktörü Matthias Orth, “Vücutta oluşan antikorların yeni enfeksiyonlara karşı koruyucu nitelikte olup olmayacağı kesin değil” diyerek, bunun kandaki antikor yoğunluğuna bağlı olduğunu ve antikor yoğunluğunun hangi seviyeden itibaren virüse karşı koruyuculuk sağladığının bilinmediğini ifade etti.



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