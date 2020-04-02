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Özersay: Kimsenin toplumun sağlığı ile oynamaya hakkı yoktur

2 Nisan 2020
Kudret Özersay

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korana virüs salgınında halkın sorumluluk bilinci ve cezai yaptırımları ile ilgili önemli mesajlar verdi.

İşte o açıklama:

Bu işin şakası yok!

Covid 19 virüs salgınına karşı sağlık çalışanlarımız canla başla mücadele ederken testleri pozitif çıkan bazı kişilerin yetkililerden kimlerle temas ettikleri konusunda bilgi GİZLEDİKLERİ ya da bilerek ve isteyerek hatalı bilgi verdikleri saptanmış durumdadır. Bu sorumsuzluk cezasız kalamaz. Bugün Başsavcımız ile görüştüm. Gerekli incelemeyi de yaptık. Az önce itibariyle bahse konu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Cezası iki yıla kadar hapislik olan bu suçun işlendiği saptanırsa cezası da verilecek. KİMSENİN toplumun sağlığı ile oynamaya hakkı yoktur.

Ceza Yasası Mad. 190: “Hayata tehlikeli olan bulaşıcı bir hastalığın yayılmasına yol açma olasılığı bulunan veya bulunduğunu bildiği veya bulunduğuna inanması için sebebi olan herhangi bir yasadışı veya ihmalkar bir davranışta bulunan herhangi bir kişi” yasaya göre suç işlemiş olur.

Bu işin şakası yok!Covid 19 virüs salgınına karşı sağlık çalışanlarımız canla başla mücadele ederken testleri pozitif…

Kudret Özersay paylaştı: 2 Nisan 2020 Perşembe



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