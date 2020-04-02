Pilli: 4 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de 4 yeni vakanın tespit edildiğini söyledi.
KKTC’de bugün 4 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada 4 yeni vakayla toplam vaka sayısının 81’e ulaştığını açıkladı. Bugün yapılan toplam test sayısının 256 olduğunu kaydeden Bakan Pilli 4 yeni vakaların Girne, Lapta, Karpaz ve Mağusa’da olduğunu söyledi. Pilli, yeni vakaların tümünün bulaşma yoluyla pozitif olduğunu da belirtti.
Bölgelere göre dağılım şöyle:
Lefkoşa 11,
Gönyeli 3,
Girne 1,
Mağusa 3,
Beyarmudu 3,
Lapta 4
Alsancak 4,
Karşıyaka 2
İskele- Karpaz 18,