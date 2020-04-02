Pilli: 4 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de 4 yeni vakanın tespit edildiğini söyledi.

KKTC’de bugün 4 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada 4 yeni vakayla toplam vaka sayısının 81’e ulaştığını açıkladı. Bugün yapılan toplam test sayısının 256 olduğunu kaydeden Bakan Pilli 4 yeni vakaların Girne, Lapta, Karpaz ve Mağusa’da olduğunu söyledi. Pilli, yeni vakaların tümünün bulaşma yoluyla pozitif olduğunu da belirtti.

Bölgelere göre dağılım şöyle:

Lefkoşa 11,

Gönyeli 3,

Girne 1,

Mağusa 3,

Beyarmudu 3,

Lapta 4

Alsancak 4,

Karşıyaka 2

İskele- Karpaz 18,