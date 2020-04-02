Güney KıbrısSürmanşet

Güney’de polise şiddet: Yumruk attı!

2 Nisan 2020

Bugünkü Cyprus Mail Gazetesi’nde çıkan habere göre Güney Kıbrıs’taki vatandaşlar da tüm ikazlara rağmen sokağa çıkma yasağını çiğnemeye devam ediyorlar. Polis Müdürlüğü sözcüsü Christos Andreou, bazı kişilerin yapılan ikazları dinlememenin ötesinde, polise karşı şiddet bile kullandıklarını iddia etti.

Örneğin kendine kesilen 150 Euroyu vermek istemeyen genç, 52 yaşındaki babasını çağırmış. Baba bağırarak ve hakaret ederek polisin üstüne yürümüş ve iddia edildiğine göre polise bir de yumruk atmıştır. Tutuklanan baba daha sonra 5.000 Euro kefaletle serbest bırakılmıştır. Sözcü bu olayın birçok olaydan biri olduğunu. Yaya ve sürücüleri durdurmaya çalışan polislere karşı bazı kişilerin çok çirkin davrandığını iddia etti. Diğer bir örnekte ise bir vatandaşın polisin yüzüne tükürdüğünü ve daha sonra polis aracına tekme attığını, başka bir örnekte ise durdurulmaya çalışan birinin aracı polisin üstüne sürmesi gibi çok olayla karşılaştıklarını söyleyerek, insanları polislerin görevlerini yaptığını anlaması gerektiğini ve salgınla mücadelenin baş koşulunun evde kalmak olduğunu anlamaları gerektiğini söyledi.



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