Kıbrıs

Özkan Tansu, traktör devrilmesi sonucu ağır yaralandı

2 Nisan 2020

Bugün saat 13.00 sıralarında, Ergazi köyünün kuzey doğu kısmında bulunan Zeytinlik mevkiinde, Ergazi’de sakin Özkan Tansu (E-67), kullanımında bulunan BK 523 plakalı traktör ile yamaçtan aşağıya indiği sırada traktörün sağ yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu ağır sekilde yaralanmıştır. Özkan Tansu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilmiştir . Soruşturma devam etmektedir.



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