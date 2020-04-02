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İngiltere’den korkutan tablo

2 Nisan 2020

İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 569 artarak 2 bin 921’e ulaştı. Bir günde tespit edilen vaka sayısı 4,244 olurken toplam vaka sayısı 33,718’e yükseldi.

Uzmanlar İngiltere’nin az sayıda test yapması nedeniyle kayıtlara geçen vaka sayısının çok daha fazla olduğu üzerinde duruyor.

 

Doktorlardan radikal önlem

İngiltere’de doktorların ulusal örgütlenmesi Tabipler Birliği, sağlık sistemi yeni vakalarla baş edemeyecek seviyeye gelirse, üyelerine karşı karşıya gelecekleri zorlu etik sorunlara hazırlamayı amaçlayan bir metin yayınladı.

Ülkede bir günde yüzde 31 artışla 563’e kadar yükselen Covid-19 ölümlerinin hafta sonunda günde 1000’e kadar çıkması beklenirken Tabipler Birliği, üyelerini, herkese yetecek solunum cihazı bulunmayan noktaya ulaşıldığında bazı etik açmazlarla yüzyüze gelecekleri ve tercihler yapmaları gerekeceği konusunda uyardı.

İngiltere’de şu ana kadar koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 2532’ye ulaştı.

Eğer ölümler geçen haftaki hızıyla artmaya devam ederse hafta sonu itibariyle günde 1000 civarına ulaşabileceği hesaplanıyor.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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