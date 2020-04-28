YERİN KULAĞI VAR



DERTLERİ AKINCI:

olağanüstü bir dönem yaşıyoruz ama bazıları hala siyaset yapmaktan geri durmuyor. 11 Ekim’e ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimleri için Meclis, 26 Nisan’da görev süresi dolan Akıncı’nın seçimlere kadar görevde kalmasına karar vermişti. Şimdi bir tartışma başlatıldı maksatlı olarak, kimi dava açıyor, kimi “hassasiyet” beklentisi içinde. Akıncı şu an için 11 Ekim’e kadar bu ülkenin yasal Cumhurbaşkanıdır. Bunun da sizin icazetinizle bir alakası yoktur. Batsın şu kısır siyasetiniz.

BİNDİK BİR ALAMETE…:

Başbakan’ın dünkü Meclis konuşmalarından anlaşıldı; Türkiye’den bir kaynak şimdilik görünürde yok. B planları da borçlanma. Ancak onun için de önlerini göremedikleri belli. “Bakalım, sektörleri açalım ne olacak” gibi bir havadalar. Dolayısıyla herhangi bir vizyon, bir ölçme, değerlendirme yok. En başta ellerinde veri yok, öyle gözüküyor. Kaç kişi işsiz kaldı, kaç işyeri kapandı, bir envanter çalışması yok. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete, tam da o durum…

72 MİLYON MEĞER GELMEMİŞ:

Başbakan Tatar Türkiye’den 72 milyon destek geldiğini birçok kez açıklamış, biz de bu parayı nerelere harcadığını, salgın için ne kadar ayrıldığını sormuştuk. Şimdi öğreniyoruz ki meğer öyle bir para falan gelmemiş. Maliye Bakanlığının verilerine göre 2020 yılında sadece 54 milyon gelmiş, onun da tamamı savunmaya gitmiş. İyi de başbakan bunu bildiği halde niye çıkıp da Mart ayında 72 milyon lira geldi açıklamasında bulunuyor. Böyle yapmakla bizi değil ama, kendisini kandırdığının farkında bile değil…

DENETİMLİ MALLAZ ZAMLANDI, HABERİNİZ VAR MI:

Zaten bir yokluğun içine giren insanlara, bir de fiyatlar vurdu. Aynen 2018 krizindeki gibi, dövizin yükselmesinden önce ithal edilen mallar, aniden deli gibi zamlandı. Bakanlar Kurulu bir ay önce 35 kalem denetime tabi mal ilanı yaptı. Özellikle de temel tüketim maddesi olan bu mallarda fahiş artışlar var. E, niye ilan ettiniz o zaman? Şirin görünmek için mi? Gereken denetimi yapmadıklarını Kudret Özersay dün Meclis’te itiraf etti; “Daha görünür olursak caydırıcı olması açısından iyi olabilir” diye de iyimser bir şekilde konuştu. Olun be kardeşim, kim tutuyor elinizi…

ANLAYIN ARTIK:

Meclis de boşuna toplanıyor aslında. Karar sürecine katılmak ve öneri yapmak isteyen muhalefeti dinleyen yok. Aslında onları sürecin dışında tutmak hükümetin kendince en büyük başarısı. Nasıl olsa günde birkaç bakan ya da Başbakan sermayenin temsilcileriyle konuşuyor ya, o kendilerine yetiyor. Ne yani, sizi mi dinleyecek?

ÖRNEKLEMENİZ NE:

Gizli pozitif vaka olayı en büyük tehdit. Günde 300-500 testle fikir üretmenin akılcı olmadığını hekimler söylüyor. Bakın bakalım dünyada nüfusun kaçta kaçı teste tabi tutuluyor. Şu ana kadar yapılan toplam test sayısı, nüfusun sadece yüzde 3’ü. Fikir edinmek için yeterli mi? Şimdi gözünüz kapalı, neye güvenerek açılıma gidiyorsunuz? Yarın bir patlama olursa, ne yapacaksınız? Aynen ekonomide olduğu gibi, bu konuda da deneme yanılma yöntemiyle büyük bir risk alınıyor…