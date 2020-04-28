Telsim güvenli internet eğitimleri online platforma taşındı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde 10 yıldan bu yana devam eden eğitimlere, pandemi döneminde dijital ortamda devam ediliyor. Bugüne kadar 26 bini aşkın fazla ortaokul öğrencisine eğitimler başarıyla verilirken,bu olağandışı dönemde de çocuklarımız sanal ortam tehlikelerine karşı bilinçlendiriliyor.

Çocuklarımızın karşılaşabilecekleri olası her türlü saldırı, kötü niyetli yaklaşımlar ve zararlı içeriklere dikkat çekmek amacıyla, online platforma getirilen Güvenli İnternet Eğitimi’ni https://bit.ly/3avwLxr linkinden tüm kullanıcılar indirebilecek.

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı Covid 19 salgınından dolayı, Dünya’da ve ülkemizde alınan önlemler neticesinde, okulların kapanması dolayısıyla 10 yıldır aralıksız devam eden eğitimlerimize İnternet üzerinden devam edilecek. Bu zorlu dönem geride kaldığında Güvenli İnternet Eğitimleri kaldığı yerden daha farklı bir formatla devam edecek.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar: “covıd-19 sürecinde, her çocuk dijital dünyanın sunduğu olanaklardan faydalanabilmeli ve kendilerini bekleyen çevrimiçi risklerden korunmalıdır.”

Dijitalleşmenin içinde olan çocuklar, Covid-19 sürecinde neredeyse tüm ihtiyaçlarını dijital becerileri ile sağladığını söyleyen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Covid-19 salgını başladıktan sonra, zorunlu olarak sanal ortamlardan eğitimlerini devam ettiren çocukların, Telsim’in geleneksel hale gelen Güvenli İnternet Eğitimleri’nin sürekliliği adına, eğitimleri online ortama taşıdıklarını ifade etti.

“Covid-19 sürecinde, her çocuk dijital dünyanın sunduğu olanaklardan faydalanabilmeli ve kendilerini bekleyen çevrimiçi risklerden korunmalıdır.” diyen Tanpınar, “Güvenli İnternet eğitimlerimizi online platformda sürdürmeye ve çocuklara zarar verecek kişilere karşı onları korumaya devam ediyoruz.” dedi. Tanpınar, bu süreç geride kaldığında Güvenli İnternet Eğitimleri’nin kaldığı yerden daha farklı bir formatla devam edeceğini de sözlerine ekledi.