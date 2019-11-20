Yepyeni bir Gülçin Ergül

İNGİLİZCE ŞARKILARLA GELİYOR:

Üne “Hepsi” grubuyla kavuşan sevilen şarkıcı Gülçin Ergül yeni projelerinin arasında İngilizce şarkılar da bulunduğunu dile getirdi

Türk Pop Müziğinin ünlü isimlerinden Gülçin Ergül, dans eğitimi ile başlayan sanat hayatının yıllar içerisinde nasıl geliştiğini, bugüne kadar yaptığı işler kadar gelecek süreçte yapmayı planladığı projeler hakkında sorularımızı cevapladı.

Profesyonel müzik yaşamına Hepsi grubuyla başlayan Ergül, gruptan ayrıldıktan sonra canlı performans ve profesyonel yaşamında daha ayrı bir noktada uzmanlaşmak üzerine çalıştığını vurguladı.

Arkadaşlarıyla kurduğu Hepsi grubuyla bir dönem televizyonda da yayınlanan Hepsi dizisinde rol alan Gülçin Ergül, kendi işiyle ilgili yeni bir teklif gelirse değerlendirebileceğini, ancak kendisi gibi birisinin müzikallerde rol almasının daha doğru olacağını belirtti.

İşte Gülçin Ergül ile yaptığımız söyleşi;

Sizi hangi yönlerinizle ekranlarda görebiliriz?

Şu anda “Benimle Söyle” programında jüri olduğum için ekranlarda beni görebilirler izleyicilerimiz. Onun dışında oyunculuk teklifi güzel olursa işimi destekleyen Ben de bu teklifleri değerlendiririm diye düşünüyorum. Fakat günümüzde herkes oyuncu olmak istiyor ve çok seçenek var. Ama benim gibi birinin müzikallerde oynaması bence daha doğru olur.

Müzik hayatınız nasıl başladı?

Ben küçüklüğümden beri yaşıma göre şaşırtıcı şekilde şarkı söyleyen biriydim zaten. Fakat şan derslerine ortaokul zamanlarında başladım. Hepsi ile başlayan macerada gruptan ayrıldıktan sonra esas canlı performans ve profesyonel yaşamımda daha ayrı bir noktada uzmanlaşmak üzerine çalıştım. Hala da öğrenecek çok şeyim olduğunu düşünüyorum. Bir arkadaşım canlı performans yapmanın ilk on yılı öğrenimdir demişti daha sonra gerçekten performans yapmak daha mümkün. Ve ben şimdi bu zamanı güzel değerlendirmiş olmayı ümit ediyorum

Sizce akustik müzik mi yoksa elektronik müzik mi?

Ben akustik müziği daha çok seviyorum fakat elektronik müzik de güzel. Bence yerine göre iyi müzik iyi müziktir.

Albüm hazırlığınız var mı?

Şimdi kendi tarzında şarkılar yapmak istiyorum ve yolda gelen projelerim var. Onun dışında İngilizce şarkılar da yapmayı planlıyoruz. Özellikle yapım şirketim beni bu konuda yüreklendiriyor.