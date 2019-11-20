Magazin

Enerji dolu Lefkoşa geceleri

20 Kasım 2019

EĞLENCEDE TEMPO TUTTULAR:

Lefkoşa’nın uğrak mekanlarından olan Berlin Nicosia, bir kez daha DJ Doğuş Kılıç ve Erim TND setleriyle tempo tutarak coşku dolu bir gece yaşadı

 

Lefkoşa’da hizmet veren Berlin Nicosia geçtiğimiz hafta sonu temposuyla eğlence severleri üzerine çekti.   Mekanda bir kez daha kabine giren DJ Doğuş Kılıç ve Erim TND eğlenceyi setleriyle tetikleyerek coşku dolu bir gecenin yaşanmasını sağladı.

 

Hafta sonunu Berlin’de değerlendiren konukların keyfine ise diyecek yoktu. Haftanın yorgunluğunu üzerlerinden atmak için mekanı dolduran konuklar gece boyunca keyifli saatler geçirdi. Berlin Nicosia’nın enerji dolu geceleri önümüzdeki haftalarda konukları üzerine çekmeyi sürdürecek.

 



Etiketler

İlgili Makaleler

Yepyeni bir Gülçin Ergül

20 Kasım 2019

Sinemanın kral ve kraliçesini seçecekler

19 Kasım 2019

Şıkel’in güzelliği kendi marifeti

19 Kasım 2019

Gümüş Gülşen

18 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı