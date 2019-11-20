Enerji dolu Lefkoşa geceleri

EĞLENCEDE TEMPO TUTTULAR:

Lefkoşa’nın uğrak mekanlarından olan Berlin Nicosia, bir kez daha DJ Doğuş Kılıç ve Erim TND setleriyle tempo tutarak coşku dolu bir gece yaşadı

Lefkoşa’da hizmet veren Berlin Nicosia geçtiğimiz hafta sonu temposuyla eğlence severleri üzerine çekti. Mekanda bir kez daha kabine giren DJ Doğuş Kılıç ve Erim TND eğlenceyi setleriyle tetikleyerek coşku dolu bir gecenin yaşanmasını sağladı.

Hafta sonunu Berlin’de değerlendiren konukların keyfine ise diyecek yoktu. Haftanın yorgunluğunu üzerlerinden atmak için mekanı dolduran konuklar gece boyunca keyifli saatler geçirdi. Berlin Nicosia’nın enerji dolu geceleri önümüzdeki haftalarda konukları üzerine çekmeyi sürdürecek.