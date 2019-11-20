Hentbolda Esentepe hükmen mağlup Cemal Erdoğan’a salona girme yasağı

OLAYLI U20 MAÇININ KARARI VERİLDİ: Hentbolda YDÜ ile Esentepe Belediyesi S.S.D. arasında oynanan U20 erkekler maçı çıkan olaylar sonucu yarım kalmıştı. Federasyon Esentepe U20 takımını hükmen mağlup ederek maçı YDÜ leyhine 38-29 tescil etti ve 3 oyuncuyu idari tedbirli disiplin kuruluna verdi. Başkan Cemal Erdoğan’ın ise her ne sıfatla olursa olsun Esentepe’nin her iki takımının maçlarının oynadığı salona girmesini yasakladı

KKTC Hentbol Federasyonu U20 Erkekler kategorisinde geçtiğimiz hafta oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Esentepe Belediyesi Salon Sporları Derneği maçında çıkan olaylar hakkında aldığı kararı duyurdu.

Federasyon yönetimi oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda, Esentepe Belediyesi S.S.D.U20 takımını hükmen mağlup edilmesine ve maçın YDÜ U20 takımı lehine 38-29 olarak sonuçlanmasına karar verdi.

Hentbol Federasyonu ayrıca Esentepe Belediyesi S.S.D.takımı ile Esentepe Efsane Yetenek Avcıları S.K.D. başkanı ve / veya yöneticisi ve / veya idarecisi olan Cemal Erdoğan’ın, 16.10.2018 tarihli Hentbol Federasyonu Ceza Kurulu Kararında 25.10.2022 tarihine kadar cezalı olduğuna bulgu yaparak, her ne sıfat ile olursa olsun Cemal Erdoğan’ın her iki takımın maçlarını oynadığı salona girmesini yasakladı.

Oyuncular disiplin kurulunda

Hentbol Federasyonu U20 erkekler kategorisinde Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve sportmenlik dışı hareket ve davranışlardan dolayı ve / veya yaşanan olaylar neticesinde hakemler tarafından tatil edilen müsabakanın, hakem ve gözlemci raporları ve müsabakaya ait kamera kayıtlarını inceledi ve 4 oyuncuyu Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Buna göre; Esentepe Bld.S.S.D.’nden Şükrü Hilmi Erdoğan, Ege Can Açıkportal, Batuhan Güneş ve Yunus Emre Arslan, “İDARİ TEDBİRLİ OLARAK” Disiplin Kuruluna sevk edildi.