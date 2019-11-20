Hentbolda gözler Derviş Mişon Kupası’nda

KUPA’NIN İLK MAÇI 25 KASIM’DA: Hentbolda Merhum Derviş Mişon anısına düzenlenen büyükler hentbol kupası 25 Kasım Pazartesi başlıyor. Derviş Mişon Kupası kuraları önceki akşam çekildi ve maç programı belli oldu. Maçlar CIU Arena’da gerçekleşecek

Hentbol Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyükler statüsünde gerçekleşen Derviş Mişon Kupası’nın kuraları dün akşam çekildi.

Federasyon lokalinde gerçekleşen kura çekimi sonunda eşleşmeler ve maç programı belli oldu. Büyüklerde erkekler ve kadınlar arasında gerçekleşecek Derviş Mişon Kupası’nda maçlar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne ait CIU Arena’da oynanacak.

Merhum milli hentbolcu Derviş Mişon adına düzenlenen ve tüm hentbol camiasının yakın ilgi gösterdiği turnuvada maçlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. 25 Kasım Pazartesi günü başlayacak turnuvada ilk maç erkekler ön elemesi olacak. Derviş Mişon Kupası’nda çekilen kura sonucu erkekler ön eleme maçını Yükseliş ile MGA takımları oynayacak. Bu maçın galibi ise yarı finalde GG’nin rakibi olacak.

Derviş Mişon Kupası maç programı şöyle:

Erkekler

25 Kasım Pazartesi

CIU Arena

Saat 19.00: Yükseliş-MGA (E1)

27 Kasım Çarşamba

CIU Arena

Saat 18.00: UKÜ-YDÜ (E2)

Saat 19.45: GG-E1 galibi (E3)

Kadınlar

26 Kasım Salı

CIU Arena

Saat 18.00: UKÜ-Esentepe E.Y.A. (K1)

Saat 19.45: YDÜ-DAÜ (K2)

Finaller

29 Kasım Cuma

CIU Arena

Saat 18.00: Kadınlar finali

Saat 19.45: Erkekler finali