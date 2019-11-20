Hentbolda gözler Derviş Mişon Kupası’nda
KUPA’NIN İLK MAÇI 25 KASIM’DA: Hentbolda Merhum Derviş Mişon anısına düzenlenen büyükler hentbol kupası 25 Kasım Pazartesi başlıyor. Derviş Mişon Kupası kuraları önceki akşam çekildi ve maç programı belli oldu. Maçlar CIU Arena’da gerçekleşecek
Hentbol Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyükler statüsünde gerçekleşen Derviş Mişon Kupası’nın kuraları dün akşam çekildi.
Federasyon lokalinde gerçekleşen kura çekimi sonunda eşleşmeler ve maç programı belli oldu. Büyüklerde erkekler ve kadınlar arasında gerçekleşecek Derviş Mişon Kupası’nda maçlar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne ait CIU Arena’da oynanacak.
Merhum milli hentbolcu Derviş Mişon adına düzenlenen ve tüm hentbol camiasının yakın ilgi gösterdiği turnuvada maçlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. 25 Kasım Pazartesi günü başlayacak turnuvada ilk maç erkekler ön elemesi olacak. Derviş Mişon Kupası’nda çekilen kura sonucu erkekler ön eleme maçını Yükseliş ile MGA takımları oynayacak. Bu maçın galibi ise yarı finalde GG’nin rakibi olacak.
Derviş Mişon Kupası maç programı şöyle:
Erkekler
25 Kasım Pazartesi
CIU Arena
Saat 19.00: Yükseliş-MGA (E1)
27 Kasım Çarşamba
CIU Arena
Saat 18.00: UKÜ-YDÜ (E2)
Saat 19.45: GG-E1 galibi (E3)
Kadınlar
26 Kasım Salı
CIU Arena
Saat 18.00: UKÜ-Esentepe E.Y.A. (K1)
Saat 19.45: YDÜ-DAÜ (K2)
Finaller
29 Kasım Cuma
CIU Arena
Saat 18.00: Kadınlar finali
Saat 19.45: Erkekler finali