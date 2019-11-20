YDÜ’nün ikiz kuleleri

Voleybol Erkekler Ligi ekiplerinden Yakın Doğu Üniversitesi, 2,04’lük Senegalli Sergine Fall’ün ardından 2,01’lik Libyalı Mohammed Alkuwayl’ı kadrosuna kattı

TAKVİYELER YAPILDI: Yakın Doğu Üniversitesi erkek voleybol takımında Senegalli 2,04 boyunda 24 yaşında Sergine Fall ve Libyalı 27 yaşında ve 2,01 boyundaki Mohammed Alkuwayl kadroya katıldılar

Tonguç KOTAK

Voleybol Erkekler Ligi ekiplerinden Yakın Doğu Üniversitesi, Senegalli Sergine Fall’ün ardından Libyalı Mohammed Alkuwayl’ı kadrosuna kattı.

Bordo-mavililer geçtiğimiz hafta KKTC’ye getirdikleri Senegalli Fall’un ardından Libyalı Mohammed Alkuwayl’ı önceki akşam KTC’ye getirdi ve Pazartesi akşamı da idmana çıkardı.

İkiz kuleler

Bu sezon ki kadrosuna iki yabancı ile takviye yapan Yakın Doğu’nun tercihi uzun ve atletik oyuncular oldu.

Geçtiğimiz hafta KKTC’ye getirdiği Senegalli orta oyuncu 24 yaşında 2,04’lük Sergine Fall’ün ardından önceki akşam da diğer yabancısını ülkeye getirdi.

Orta oyuncu olarak görev yapacak olan Libyalı 27 yaşında ve 2,01 boyundaki Mohammed Alkuwayl kadroya katıldı. Atletik bir yapıya sahip olan Alkuwayl ilk idmanda yaptığı hareketlerle göz doldurmayı bildi.

Göker: Kadromuzu güçlendirdik

Yakın Doğu Üniversitesi antrenörü Umar Göker yeni transferlerle ilgili olarak Havadis’e açıklamalarda bulundu.

Göker, “tecrübeli oyuncularımızın yanına bu yıl iki yabancı transfer ederek kadromuzu güçlendirdik.

Geçtiğimiz hafta takıma katılan Senegalli Fall’un ardından bir orta oyuncu olan 27 yaşında 2,01 boyunda olan Libyalı Alkuwayl’ı transfer ettik. Bu ikili gücümüze güç katacaktır.”dedi.