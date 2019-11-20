Baf bir açıldı pir açıldı

K-pet Süper Lig’in son 6 haftasının en başarılı ekibi Baf Ülkü Yurdu yenilmezlik serisini 6’ya çıkardı

Mete OĞUZ

Baf Ülkü Yurdu yönetimi sezonun başlamasına kısa bir süre kala takımın başına getirdiği teknik adam Gökmen Davutoğlu ve antrenör Ercan Atasay ile birlikte kısıtlı zamanları olmasına rağmen transferlerini tamamlayıp çalışmalara başlayabilmişlerdi. Bu sebepten dolayı, ilk haftalarda takımın henüz oturmaması başarısız sonuçlar alınmasına neden olmuştu. Dar bir kadroya sahip olmasına rağmen Baf Ülkü Yurdu takımının toparlanması çok uzun sürmedi ve Ligin son 6 haftasında 16 puan alarak alt sıralardan 5’inciliğe kadar yükselmeyi başaran flaş bir ekip konumuna geldi.

Ligin 1. haftasında evinde aldığı 5-0’lık Düzova galibiyetinin ardından Cihangir’e 5-0, Türk ocağı’na 2-1 ve Mağusa Türk Gücüne 8-0 yenilerek üstüste 9 puan kaybeden ve 5. haftaya sadece 3 puanla 13. sırada giren Baf, oynadığı son 6 karşılaşmada 16 puan alarak 19 puanla 5. sıraya yerleşti.

Lefkoşa takımlarının korkulu rüyası oldu

Çetinkaya’yı 2-1, Göçmenköy’ü deplasmanda 4-2, Kaymaklı’yı deplasmanda 2-1, Gönyeli’yi yine deplasmanda 3-1 ve Hamitköy’ü de evinde 3-1 mağlup ederek oynadığı tüm Lefkoşa takımlarını yenmeyi başardı. Baf son 6 hafta itibarıyle sadece 2 puan kaybetti. 8. hafta oynadığı M A Yeşilova’yla 2-2 berabere kalan kırmızı-yeşiller bundan sonraki maçlara yüksek motivasyona sahip olarak sahaya çıkacaklar.

Baf cumartesi Doğan’a konuk olacak

Baf Ülkü Yurdu 11. hafta cumartesi saat 14.30’da zorlu rakibi Doğan Türk Birliği’ne konuk olacak. Baf’ın bu maçta nasıl bir sonuç alacağı futbol camiasında merak konusu…