Duvarcı yeniden sahalara dönüyor

Geçtiğimiz sezon futbolu bırakan eski milli takım kalecilerinden Ali Duvarcı yeniden futbola dönüyor

Ahmet ÖZSOY

Ülkemizin yetiştirdiği başarılı kalecilerden Ali Duvarcı 1 sezon aradan sonra yeniden futbol dönme kararı aldı. Uzun yıllar futbol oynayan, Küçük Kaymaklı kalesinde birçok başarılar yaşayan ve kupalar kaldıran Ali Duvarcı Dumlupınar, Kaymaklı, Yenicami, Gençlik Gücü, Mağusa Türk Gücü, Çetinkaya takımlarında forma giyen Ali Duvarcı 2019-2020 sezonunun ikinci devresinde yeniden sahalarda olacak.

Milli takım kalesini de korumuş olan tecrübeli eldiven sezonun ikinci devresi için son 2 aydır sıkı çalışma yapıyor. Özel beslenme ve salon antrenman programı yapan Ali Duvarcı son 2 ayda fazla kilolarından kurtuldu ve şu anda, futbolu bıraktığı dönemki kilosundan daha az kilo ile saha çalışmalarına başlamaya hazırlanıyor.

Lig’den ciddi teklifler var

Ali Duvarcı yeni sezonda 1. Lig’de forma giyecek gibi görünüyor. 1. Lig ekiplerinden Girne Halk Evi ve Maraş takımlarının yakından ilgilendiği tecrübeli kaleci henüz bir kulüple anlaşma sağlamadı.

Saha antrenmanlarına önümüzdeki hafta başlamayı planlayan Ali Duvarcı, özel antrenör eşliğinde sürdürdüğü salon çalışması ve beslenme programına, önümüzdeki 2 aylık süreçte sahada devam edecek.