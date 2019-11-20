Efsane toparlanıyor..!

Çetinkaya’nın dün geceki kritik toplantısına, birlik ve beraberlik anlayışı damga vurdu

DİZDARLI: MAAŞLARIN %60’I PRİM OLARAK VERİLECEK: Başkan Bülent Dizdarlı yaptığı konuşmada, hiç bir futbolcunun kulüpten alacağı olmadığını fakat futbolcuları motive etmek adına maaşlarının %40’nın ödeneceğini, %60’ının da kazanılan maçlarda prim olarak ödeneceğini belirtti

KÜME DÜŞMEK AYIP DEĞİL AMA…: Toplantıda, küme düşmenin ayıp olmadığı fakat bundan kurtulmak için 2. devreye yapılacak transferlele daha güçlü girerek kümede kalmak için ellerinden gelenin camia ve futbolcularla birlikte yapılacağı belirtildi

Mete OĞUZ

Çetinkaya Kulübü Başkanı Bülent Dizarlı’nın önceki gün Çetinkaya camiasına yaptığı toplantı çağrısı neticesinde; Dr. Bülent Dizdarlı başkanlığında Yönetim Kurulu, sarı-kırmızılı takıma gönül vermiş taraftarlar ve eski yöneticiler dün akşam kulüp lokalinde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Çetinkaya’nın içinde bulunduğu maddi ve manevi tüm sıkıntıların tartışıldığı toplantıya; eski başkanlardan Hasan Macila, Ali Kösezade, Süleyman Yenen gibi isimlerin yanında, geçmişte kulübe hizmet ve destek veren Mehmet Küçük gibi önde gelen isimler ve 50 kadar Çetinkayalı katıldı.

Başkan Bülent Dizdarlı yaptığı konuşmada, hiç bir futbolcunun kulüpten alacağı olmadığını fakat futbolcuları motive etmek adına maaşlarının %40’nın ödeneceğini, %60’ının da kazanılan maçlarda prim olarak ödeneceğini belirtti. Olumlu bir havada geçen toplantıya katılanların istekli ve umutlu oluşu göze çarparken geceye, en köklü kulüp olan Çetinkaya’nın birlik ve beraberlik içinde tüm sıkıntıları aşacağı görüşü damgasını vurdu.

Hiç bir kulüple husümetimiz yoktur

Yapılan toplantıda, kulübün içinde bulunduğu maddi problemlerin çok abartılmaması gerektiği ve her kulübün bu tip sorunlarla karşı karşıya olduğunu söylendi. Çetinkaya gibi eski ve köklü bir camianın maddi sıkıntıları kolaylıkla aşabileceğinin belirtildiği toplantıda, önemli olanın futbolcuların motivasyonunu artırmak ve önümüzdeki maçlarda puan ve puanlar alarak kulübü hakettiği yere getirmek olduğu söylendi. Devre arasına ‘0’ puanla bile girilmiş olsaydı bile, birlik ve beraberliği sürdürmenin önemine işaret edilirken, hiç bir kulüple ne geçmişte ne de şimdi her hangi bir düşmanlıklarının olmadığı ve olmayacağı dile getirildi.

Küme düşmek ayıp değil ama…

Toplantıda, küme düşmenin ayıp olmadığı fakat bundan kurtulmak için 2. devreye yapılacak transferlele daha güçlü girerek kümede kalmak için ellerinden gelenin camia ve futbolcularla birlikte yapılacağı belirtildi. Şu anda yabancıların dışında ilk 11’de oynayan 8 futbolcunun içerisinde çok genç ve ümit veren futbolcular olduğunu ve alt yapıya daha da önem vererek bunu ileriki yıllara da taşıyacaklarını belirttiler.

Alt yapıya daha da önem verilecek

Metehan’daki tesislerde 150 kadar çocuğun yetiştirildiği ve bunun ileriki yıllarda daha da arttırılarak geliştirileceği söylendi. Bir çim sahanın Metehan’da yapıldığı ve ileriki yıllarda gerçekleşecek projelerle burada 3-4 çim sahanın daha hizmete girmesi için çalışılacağı ve 500 çocuğun bu büyük tesislerde yetiştirileceği hedefi de toplantıda ortaya konan konular arasındaydı.

Kreş projesi

Metehan tesislerinde bir de kreş projesinin olduğunu ve buraya alınacak çocukların üniversite eğitimi dahil tüm eğitimlerinin karşılanacağı gibi çok önemli bir konunun hayat bulması için çalışmaların sürdüğü de belirtildi.