Çin 6G için tarih verdi

Geçtiğimiz haftalarda 5G’nin kullanımına başlayan Çin, 6G teknolojisi için planlarını açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda 5G teknolojisini kullanılmaya başlayan Çin 6G için ilk adımı atmış ve 6G’nin araştırılması için akademisyenler ve özel sektörden uzmanlardan oluşan 37 kişilik ekip kurulduğu açıklamıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, çalışmalarına başlayan ekip 6G’nin ülkede kullanıma gireceği tarihi 2030 olarak belirledi.

6G teknolojisinin planlanması, danışmanlığı ve önemli meselelerde öneriler getirmekle sorumlu olan ekip, 6G’nin kullanıcılarına 5G’den yaklaşık 100 kat daha hızlı internet sunacağı görüşünde.

5G İLE NELER DEĞİŞECEK?

Çin geçtiğimiz haftalarda 5G’yi ülkenin önde gelen kentlerinde kullanıma sunmuştu. Peki 5G ile hayatımızda neler değişecek?

Telefonlarımız, saatlerimiz, evlerimiz ve otomobillerimiz, kopmayan, hızlı bir bağlantıya ihtiyaç duyuyor. Tüm bu cihazların ihtiyaç duyduğu bant genişliğini sunmak içinse yepyeni bir kablosuz ağ doğuyor: 5G

Akıllı telefonlardaki internet hızını ciddi bir oranda artıracak olan 5G teknolojisi hizmet vermeye başladı. Halka açık ilk 5G şebekesi Avustralya’da hizmete başladı.

5G ile Ultra HD çözünürlüğündeki videoları indirmek ve karşıya yüklemek, daha hızlı olacak. İnternete bağlı binlerce cihaz hayali de 5G ile birlikte gerçek olabilecek.

5G, 4G’DEN HIZLI MI?

Kısa cevap: Evet. 4G LTE bugün saniyede 1 gigabit veri aktarabiliyor; yani kısa bir HD filmi indirmeniz, kusursuz koşullarda yaklaşık bir saat sürüyor. Sorun ise 4G’nin maksimum hızına çoğu zaman ulaşamıyor olmanız.

5G, indirme hızlarını saniyede 10 gigabite çıkaracak. Elbette 5G’nin hızı da binalar, duvarlar, diğer sinyaller gibi faktörlerden olumsuz etkilenecek ve muhtemelen bu teorik hıza pek yaklaşmayacak. Ancak buna rağmen 4G’den çok daha hızlı olacak.

5G, 4G’ye kıyasla daha yüksek radyo frekanslarını kullanıyor. 4G, 20 MHz’e kadarki bantları kapsarken 5G, 6GHz’e kadar olan frekans bandını kullanabiliyor.

Bu yüksek frekansların kullanılmasının sebebi, çoğunlukla şu an boş olmaları ve verileri daha hızlı taşıyabilmeleri.

Sorun ise yüksek frekanslı sinyallerin düşük frekanslar kadar uzağa ulaşmamaları. Bu nedenle 5G’nin sunulduğu yerlerde çoklu giriş ve çıkış antenlerinin (MIMO’lar) kullanılması bekleniyor.