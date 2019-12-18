Yenişehir muhabbete doydu

Lefkoşa Yenişehir bölgesinde lezzetli sofralarıyla konuklara kapılarını açan Meyhaneci’de geçtiğimiz hafta sonu yine oldukça samimi bir atmosferde geçti. Kış gecelerinin muhabbet ortamlarından biri haline gelen Meyhaneci’nin zengin sofraları eş, dost ve ailelerin sohbetleriyle daha da tatlandı.

Bu güzel gecede objektiflerimize birbirinden güzel görüntüler yansıdı. Mekanda sofranın keyfini çıkaranlar haftanın stresini üzerlerinden atma olanağı yakaladı. Meyhaneci’nin keyif dolu geceleri önümüzdeki günlerde yaşanmaya devam edecek.