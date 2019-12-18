LAÜ’nün konuğu YDÜ

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nin ikinci haftasında Lefke Avrupa Üniversitesi bu gece son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi’ni konuk edecek.

LAÜ Spor Salonu’nda oynanacak olan maç saat 19.00’da başlayacak. Ev sahibi Lefke Avrupa Üniversitesi sezonun ilk maçında Koopspor’a kaybederken, Yakın Doğu Üniversitesi ise Girne Amerikan Üniversitesi’ni farklı mağlup ederek ilk haftayı lider bitirmişti.

Ligde 20 Aralık Cuma akşamı ise Girne Amerikan Üniversitesi – Soyerspor karşılaşması oynanacak.

Bu arada Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Türkiye 2.Ligi’ndeki maçları nedeniyle Koopspor maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

1.Lig

Takımlar O G M AS YS P

1.YDÜ 1 1 – 88 50 2

2.KOOP 1 1 – 86 62 2

3.DAÜ 1 1 – 62 60 1

4.SOYER 1 – 1 60 62 1

5.LAÜ 1 – 1 62 86 1

6.GAÜ 1 – 1 50 88 1