Eliz’den bir ilk

Ülkemizin başarılı tenisçisi Eliz Maloney Yorgancı Türkiye’de Uluslararası Tenis Federasyonu’nun organize W15 turnuvasında büyük bir başarıya imza attı

YARI FİNAL OYNAYAN İLK KIBRISLI TÜRK: Eliz, Uluslararası Tenis Federasyonu’nun organize ettiği profesyonel turnuvalarda yarı finale yükselen ilk Kıbrıslı Türk oldu. Uluslararası Tenis Federasyonu yarı final ve final maçlarını kötü hava koşulları nedeniyle oynatmadı

Ülkemizin başarılı tenisçisi Eliz Maloney Yorgancı Türkiye’de Uluslararası Tenis Federasyonu’nun organize U15 turnuvasında büyük bir başarıya imza attı.

Eliz, 9-15 Aralık 2019 tarihleri arasında, Antalya Kaya Belek’te, Uluslararası Tenis Federasyonu’nun organize ettiği W15 Kadınlar turnuvasında yarı finale yükselerek bir ilke daha imza attı.

İlk Kıbrıslı Türk

Sporcumuz, Uluslararası Tenis Federasyonu’nun organize ettiği profesyonel turnuvalarda yarı finale yükselen ilk Kıbrıslı Türk oldu.

Bu arada kötü hava şartlarından dolayı Uluslararası Tenis Federasyonu yarı final ve final maçlarını iptal etti.

Eliz, turnuvanın sonunda kendisini çok iyi hissettiğini, formda olduğunu ve maçların iptal edilmesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti.