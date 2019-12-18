Rauf Denktaş yarı finalde: 53-47

Basketbol Kadınlar KTSYD Kupası’nda ilk karşılaşma oynandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Basketbol Federasyonu iş birliğinde ve KKTC Telsim’in katkılarıyla organize edilen Kadınlar KTSYD Kupası’nda Rauf Denktaş Üniversitesi yarı finale yükseldi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Rauf Denktaş Üniversitesi, Gönyeli ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın başından itibaren oyunda üstün olan maçın ilk devresini Rauf Denktaş Üniversitesi 23-21 önde tamamladı.

İkinci yarıda Gönyeli’nin bir ara öne geçtiği maçta kontrolü yeniden ele geçiren Rauf Denktaş Üniversitesi, tecrübeli isimlerinin devreye girmesiyle farkı açtı ve maçı 54-47 kazanarak yarı finale yükseldi.

Rauf Denktaş Üniversitesi yarı finale yükselirken, rakibi GAÜ-DAÜ maçının galibi olacak. Turnuvada diğer yarı final maçında UKÜ ile Akdeniz Spor Birliği karşılaşacak. Her iki maç da 20 Aralık Cuma akşamı oynanacak.