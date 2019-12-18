Gemikonağı’na bir soluk daha

AÇILIŞTA PASSNOTE SAHNE ALDI:

Son zamanlarda iyice hareketlenen Gemikonağı bölgesi, İstasyon adlı mekanın açılışıyla bir o kadar daha renklendi. Mekanın açılışına ses getiren ise grup PassNote oldu

Ülkemizin batısı yepyeni bir eğlence mekanına daha kavuştu. İçinde bulunduğumuz kış sezonunda gece hayatıyla hayli dikkat çeken Gemikonağı’nda bir eğlence mekanı daha hizmete açıldı.

İstasyon adıyla konuklara kucak açan mekan daha ilk akşamından büyük ilgi odağı oldu.

Mekanda sahne alan grup PassNote izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Birbirinden güzel şarkılarla mekanın açılışına canlılık katan grup repertuarında hem hareketli hem de duygusal parçalara yer verdi. Lefke bölgesi sakinleriyle birlikte üniversite öğrencilerinin katılım gösterdiği açılışta keyifler hayli yerindeydi.