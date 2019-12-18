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Emre Altuğ 20. yılını sahnede kutladı

18 Aralık 2019

Ünlü sanatçı Emre Altuğ 20. sanat yılını konserle kutladı. Kerki Solfej’in düzenlediği TİM Show Center’da gerçekleşen konserde, ünlü şarkıcıya Özgür Sevinç’in şefliğini üstlendiği Sinema Senfoni Orkestrası eşlik etti. İlk albümü “İbret-i Alem”i piyasaya çıkarmasının ardından müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ’un konserine aralarında Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hülya Koçyiğit, Alper Kul-Aylin Kontante, Ömür Gedik, Nasuh-Mine Mahruki, Aykut Gürel-Senem Çapa ve Gülbin Cavuşoğlu’nun da bulunduğu sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katılırken, babası Tuncer Altuğ, eski eşi Cağla Şikel ve çocukları Uzay ve Kuzey’de ünlü sanatçıyı bu özel gecede yalnız bırakmadı.

 

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak heyecanını gazetecilerle paylaşan başarılı sanatçı ”Bu özel gecede beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Geçip giden yıllar bana çok önemli şeyler öğretti. Bu gece her şeyden öte geçip giden yirmi yılı paylaşacağımız, anıları yad edeceğimiz bir gece.” ifadelerini kullandı. Bir muhabirin ”40. yıl için bir planınız var mı?” sorusuna ”40. yıla Allah kerim” esprisi ile yanıt veren Emre Altuğ daha sonra kulisin yolunu tuttu.

 



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