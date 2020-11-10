Yeni Thor filminden sızan liste, Hulk’ın dönüşüne işaret ediyor

Thor: Love and Thunder, Marvel 4. Evre’nin en büyük filmi olabilir. Merakla beklenen filmin prodüksiyon öncesi çalışmaları sürüyor, çekimlerinse 2021 Ocak’ta başlaması bekleniyor. Natalie Portman’ın “Mighty Thor” rolüyle, Christian Bale’inse henüz bilinmeyen bir rolle filme dahil olacağı biliniyor.

Inverse’ün haberine göre şimdiyse sızan bir rol dağılımı listesiyle uzaylı bir türün filme dahil olma ihtimali, Hulk’ın Avengers: Endgame’in ardından nasıl döneceğinin ipucunu veriyor.

Rol dağılımında hangi baş ve yardımcı rollerin kasta dahil edileceği belirtilmiyor. Bununla birlikte kriterlere baktığımızda kasttakilerin Sakaar gezegeninde yaşayan kısa boylu, böcek benzeri bir uzaylı türünü canlandıracağını çıkarsayabiliyoruz. Tabii Sakaarlı Miek Ragnarok’ta çoktan yer almıştı. Karakter Hela’ya karşı savaşta Hulk ve Thor’a katılmadan önce köleleştirilip gladyatör olarak dövüşmeye zorlanmıştı. Miek, Avengers: Endgame’de de yer almış, Korg’la birlikte Thanos’a karşı son çatışmada dövüşmüştü.

Çoğunluğun bilmeyebileceği bir detaysa, Miek ve diğer Sakaarlıların Planet Hulk hikayesinde önemli bir rol oymaış olmasıydı. Bu, Ragnarok’ta kısmen işlenmişti.

Çizgi roman serisinde Hulk, Las Vegas’a saldırdıktan sonra sürgün edilmiş, neticede uzay mekiği Sakaar’a iniş yapmıştı. Orada Miek ve diğer Sakaarlılara (yerli ve yabancılar dahil olmak üzere) Kızıl Kral’ı (Red King) devirip özgürlüklerini geri kazanmala mücadelelerinde katılmıştı.

Love and Thunder’ın Miek’in halkını nihayet Marvel Sinematik Evreni’ne dahil etmesi ve Hulk’ın Dünya’ya geri dönüp uzaya sürgün edilmesinden sorumlu olan süper kahraman ekibi Illuminati’den intikam almasını ele alan World War Hulk hikayesini işlemesi ihtimal dahilinde. Neticede Ragnarok’un sonunda Miek’in yumurtlayıp yeni bir Sakaarlı nesli meydana getirdiğini biliyoruz. Bu Sakaarlılar Love and Thunder’da Hulk’ın yanında yer alabilir.