Thanos’un Dünya’ya neden saldırdığı ortaya çıktı

Thanos adıyla bilinen Mad Titan, Invincible Iron Man’in (1968 tarihli) 55. sayısındaki görücüye çıkışından beri Marvel Evreni’ndeki en güçlü canilerden biri ve Dünya’nın en büyük kahramanlarının karşısında daimi bir rakip olageldi. Sonunda mağlup edilmiş olsa da Thanos asla hafife alıncak biri değildi.

Avengers’ın yeni bir sayısıysa Thanos’un Dünya’yı tek başına bulmadığını, aslında onu oraya yönlendirenin başka bir kötü şöhretli cani olduğunu ortaya koydu. Avengers’ın 38. sayısında, iblis Mephisto’nun tarih boyunca diğer canileri maniple ettiğini, buna genç Thanos’a Dünya’nın potansiyeliyle ilgili verdiği tüyonun da dahil olduğu ortaya çıktı.

Mephisto, Marvel Evreni’nde hep Şeytan’ın yerini dolduran bir karakter olageldi, gölgelerin ardında çalışıp işleri kendi çıkarına göre maniple eden bir karakter.

Jason Aaron’un yazıp Ed McGuinness’in çizdiği son sayıda Yenilmezler “Khonshu Çağı’nın” (Age of Khonshu) ardından yaşananlarla mücadele ediyor. Bu çağda Iron Man’in, paralel evrenlerden akın eden Mephistoların tüm boyutlara yayılmış ve Yenilmezler’in kazanamayacağı bir savaşın habercisi olduğuna dair paranoyak bir inancı olduğu görülüyor.

Zaman yolculuğu ve paralel gerçeklikler Avengers’ın ekmek kapısı olabilir ama kahramanlar şimdiye kadar karışıklık çıkarma planları Dünya’nın başlangıcından beri süren bir rakiple hiç karşılaşmamıştı.

Screen Rant’in haberine göre Mephisto’nun geçmişiyle ilgili yeni detayları ortaya çıkaran Aaron, Mephisto’nun tarih boyunca türlü şeytani ortaklıklar ve anlaşmalara girdiğini gösteriyor. Geçmişten bu sahnelerde okurlar bu şeytani yaratığın dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük tehditlerden bir kısmını kışkırttığı görülüyor. Bunlara Apocalypse, Hulk, hatta genç Thanos bile dahil. Dünya’yı ve Ölüm’le olan bağını keşfetmeye teşvik edilmiş, güçsüz kuvvetsiz olsa da hevesli Thanos’un Dünya’ya varıp muhtemelen İlk Yenilmezler’le çatışır.

Ortaya çıkan bu detay, daha önceki zamansal süreklilikle ilgili başka bazı detayları değiştirdiğinden akıllara bazı soruları getiriyor. Bu, en basitinden Thanos’un Invincible Iron Man’in 55. sayısındaki ilk çıkışının teknik olarak Marvel Evreni’ndeki ilk anı olmaktan ziyade modern çağlardaki ilk işlenişi olduğu anlamına geliyor. Aslen gözü milyonlarca yıldır Dünya’nın üzerindeymiş.