Yeni rekor sonrası Dolar/TL’de son durum

Dolar/TL kuru gece Asya piyasalarının açılmasıyla 9,85’i aştıktan sonra sabah saatlerinde hafif gerileyerek 9,73 seviyelerinde seyrediyor.
Dolar kurundaki söz konusu yükselişte TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Osman Kavala‘nın serbest bırakılması çağrısında bulunan ülkelerin büyükelçilerini yönelik “istenmeyen adam” söylemi etkili oldu.
Öte yandan geçtiğimiz hafta TC Merkez Bankası tarafından alınan 200 baz puanlık beklenmedik faiz kararı sonrasında Dolar/TL kuru 9,66’ya kadar yükselerek rekor tazelemiş, haftayı ise 9,61 seviyesinden kapatmıştı.
Euro ise tarihi zirvesini gece saatlerinde 11,47’ye taşıdıktan sonra, sabah saatlerinde 11,36 seviyelerinde seyrediyor.
Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası Euro’TL’de rekor 11,25’e çıkmıştı.
|USD – Amerikan Doları
|9,7294
|9,7341
|9,8485
|9,6055
|%1,37
|08:38
|EUR – Euro
|11,3528
|11,3740
|11,4799
|11,1912
|%1,62
|08:38
|GBP – İngiliz Sterlini
|13,4071
|13,4414
|13,5573
|13,3070
|%1,69
|08:38
|CHF – İsviçre Frangı
|10,6289
|10,6428
|10,7472
|10,4792
|%1,53
|08:38
|CAD – Kanada Doları
|7,8787
|7,8799
|7,8628
|7,8799
|%1,45
|08:38