Yeni rekor sonrası Dolar/TL’de son durum

Öte yandan geçtiğimiz hafta TC Merkez Bankası tarafından alınan 200 baz puanlık beklenmedik faiz kararı sonrasında Dolar/TL kuru 9,66’ya kadar yükselerek rekor tazelemiş, haftayı ise 9,61 seviyesinden kapatmıştı.

Euro ise tarihi zirvesini gece saatlerinde 11,47’ye taşıdıktan sonra, sabah saatlerinde 11,36 seviyelerinde seyrediyor.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası Euro’TL’de rekor 11,25’e çıkmıştı.