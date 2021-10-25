Yağ Aldırma Ve Liposuction – Dr. Hüseyin Kandulu

Halk arasında yağ aldırma işlemi olarak bilinen liposuction yöntemi ülkemizde hemen hemen her sağlık merkezinde sizlere sunulabilir. Yaygın olarak kullanılan bir yöntem olmakla birlikte hastalarda bu yöntem ile bölgesel incelme amaçları gerçekleştirilmiş olur. Bunun dışında bu yöntem ile birlikte hastalarda basen ya da karın bölgesinde bulunan fazla ve inatçı yağlardan kurtulmak mümkün olur.

Liposuction Nedir?

Yağ aldırma işleminin bir diğer adı olan liposuction yöntemi sayesinde hastaların egzersiz ile erimeyen yağları giderilmiş olur. Bu işlemlerde yağların sıvılaştırılması sağlanarak vücuttan atılması sağlanır. Ülkemizde bu alanda hizmet veren estetik merkezlerinde farklı teknikler kullanılarak daha konforlu işlemler yerine getirilir.

Liposuction Nasıl Yapılır?

Kullanılan farklı teknikler ile liposuction yöntemi gerçekleştirilir. Yöntemde genellikle kesi açılarak yağların vakum ile çekilmesi yapılır. Bunun dışında hastalarda bu yöntemin gerçekleştirilmesi aşamasında lazer yöntemi de gerçekleştirilir. Bazı hastalarda ise vaser yöntemi kullanılır. Sonuç olarak hastaların konfor beklentilerini karşılayan teknikler ve yöntemler geçerlidir.

Vaser Liposuction Kimlere Uygundur?

Bu yöntemlerden birisi olan vaser liposuction yöntemi etkin olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde hastalarda yağların sıvı hale getirilmesi için ses dalgalarının kullanımı söz konusu olur. Ses dalgalarının kullanımı ile birlikte hastalarda katı haldeki yağlar sıvı hale dönüştürülmüş olur. Daha önceden hastaya verilen bir sıvı yardımı ile yağlar ses ile titreştirilerek sıvı hale getirilir.

Bu yöntem konforlu ve hızlı sonuç veren bir yöntemdir. Yöntemde küçük kesiler açılarak bu kesilerden hastalarda bulunan yağların alınması temin edilmiş olur. Kesi üzerinden sıvı yağ alınımı sırasında vakumlama tekniği kullanılır. Vaser liposuction yöntemi bu nedenlerden dolayı artıları bulunan bir yöntemdir. Konfor arayan hastalar tarafından tercih edilen bir yöntemdir.

Vaser Liposuction Yöntemleri Nelerdir?

Bölgesel yağ azaltma amacı ile kullanılan bir yöntem olan vaser liposuction yönteminin kendi içerisinde de çeşitleri bulunur. Hastaların durumuna bağlı olarak farklı bir teknik uygulanabilir. Yine hastalarda bu yöntemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında beklentileri karşılayan çözümler sağlanmış olur. Günümüzde hastanın durumuna bağlı olarak tedavi yöntemleri farklılık gösterir.

Karın Germe Ameliyatı Nedir?

Yağ aldırma işlemleri hastalarda estetik bir vücut görünüm açısından da tercih edilir. Bu nedenle hastalarda karın germe ameliyatı kapsamında estetik olarak yağ aldırma işlemlerine ihtiyaç duyulur. Karın bölgesi yağların en çok biriktiği ve erimediği alanların başında gelir. Egzersiz ile ortadan kalkmayan yağların giderilmesi aşamasında yağ aldırma ile karın bölgesinde belirgin bir düzelme ortaya çıkar.

Aynı zamanda karın germe ameliyatı sırasında hastalarda karın bölgesinde bulunan fazla dokuların da alınması esas olarak görülür. Son zamanlarda bu ihtiyaçların karşılanması için karın bölgesinde bir hat şeklinde kesi açılarak işlem yapılır. Bu yöntemde hastaların karın kasları da gergin bir hale getirilerek istenilen sonuçlar elde edilmiş olur.

Aynı zamanda hastalarda bu işlemlerin yerine getirilmesi aşamasında hastaların konforunu düzenlemek için farklı yöntemler tercih edilmektedir. Siz de beklentilerinizi karşılayan bu tekniklerden yararlanabilirsiniz.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları

Fiyat olarak bakıldığında ise farklı yöntemlerin ve tekniklerin kullanılması fiyatlar üzerinde etkilidir. Özellikle son zamanlarda karın germe işlemlerinde düşük fiyatlar göze çarpar. Yine bazı hastalarda daha farklı yöntemler kullanıldığından dolayı fiyatlar değişebilir.

Değişen fiyatlar ve yöntemler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için sağlık merkezlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizlere özel fiyatlar ve daha fazlası için estetik merkezlerini de tercih edebilirsiniz. Karın germe fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak için internet siteleri sizlere bilgilendirici hizmetler sunar.