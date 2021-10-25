Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor; gram 563 TL

Gram ve çeyrek altın geç saatlerde tarihi zirvelerini gördü.

Altın fiyatları artan döviz kurunun etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Gram altın geç saatlerde 567 lira seviyesini görerek yeni bir rekor kırarken, çeyrek altın da tarihi zirvesini 928 liraya taşıdı.

Gram altın sabah saatlerinde yeni haftaya 563 liradan açılış yaparken, geçtiğimiz hafta 561 lirayla rekor kırmış, haftayı ise 553 liradan kapatmıştı.