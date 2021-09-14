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Yeni iPhone 13 tanıtıldı
Apple’ın iPhone Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Kaiann Drance yeni iPhone’u tanıttı.
Yeni iPhone 13, A15 işlemci ile birlikte gelecek, 12 megapiksellik geniş açılı bir kameraya sahip olacak. iPhone 13 ailesinin bataryaları da gelişti.
Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini bir önceki nesle göre daha fazla batarya ömrüne sahip.
Etkinlik direkt bir açılış ile başladı. Apple CEO’su Tim Cook, Apple TV Plus’ın tanıtımını gerçekleştirdi.
Yeni iPhone’da IP68 suya dayanıklılık özelliği de bulunuyor. Arka kamera bölümü yeniden düzenlendi. Ayrıca pembe, mavi, gece, yıldız ve kırmızı olarak beş yeni renk geliyor.
Yeni iPhone’un özellikleri
Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini yüzde 28 daha parlak ekrana sahip. Ekranda Super Retina XDR kullanıldı. iPhone 13 ailesinin bataryaları da gelişti. Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini bir önceki nesle göre daha fazla batarya ömrüne sahip.