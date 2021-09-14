Yeni iPhone 13 tanıtıldı

Yeni iPhone’da IP68 suya dayanıklılık özelliği de bulunuyor. Arka kamera bölümü yeniden düzenlendi. Ayrıca pembe, mavi, gece, yıldız ve kırmızı olarak beş yeni renk geliyor.

Yeni iPhone’un özellikleri

Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini yüzde 28 daha parlak ekrana sahip. Ekranda Super Retina XDR kullanıldı. iPhone 13 ailesinin bataryaları da gelişti. Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini bir önceki nesle göre daha fazla batarya ömrüne sahip.