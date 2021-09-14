Güney Kıbrıs’ta 126 covid-19 vakası 2 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 28 bin 536 test sonucu 126 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta 2 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 534’e yükseldi. 43’ü ağır olmak üzere 103 hastanın tedavilerine devam edilirken bunların %79,62’sinin aşı öyküsü bulunmadığı açıklandı.

Durumu ağır olan 43 hastanın 18’i entübe, ikisi intravenöz yoğun bakıma, 23’ü yoğun bakıma alındı.

Hastanelerde durum şöyle: