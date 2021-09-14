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Güney Kıbrıs’ta 126 covid-19 vakası 2 can kaybı

14 Eylül 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 28 bin 536 test sonucu 126 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta 2 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 534’e yükseldi. 43’ü ağır olmak üzere 103 hastanın tedavilerine devam edilirken bunların %79,62’sinin aşı öyküsü bulunmadığı açıklandı.



Durumu ağır olan 43 hastanın 18’i entübe, ikisi intravenöz yoğun bakıma, 23’ü yoğun bakıma alındı.

 

Hastanelerde durum şöyle:

Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(23 hasta)

COVID odası

17

Yoğun bakım ünitesi

6

Lefkoşa

(16 hasta)

COVID odası

14

Yoğun bakım ünitesi

2

Limasol

(29 hasta)

COVID odası

16

Yoğun bakım ünitesi

13

Larnaka

(8 hasta)

COVID odası

8

Baf

(7 hasta)

COVID odası

5

Yoğun bakım ünitesi

2

Yoğun Bakım Üniteleri

(20 hasta)

entübe

18

Solunum cihazı hariç

2

 





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14 Eylül 2021


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