Güney Kıbrıs’ta 126 covid-19 vakası 2 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 28 bin 536 test sonucu 126 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 2 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta 2 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 534’e yükseldi. 43’ü ağır olmak üzere 103 hastanın tedavilerine devam edilirken bunların %79,62’sinin aşı öyküsü bulunmadığı açıklandı.
Durumu ağır olan 43 hastanın 18’i entübe, ikisi intravenöz yoğun bakıma, 23’ü yoğun bakıma alındı.
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(23 hasta)
COVID odası
17
Yoğun bakım ünitesi
6
Lefkoşa
(16 hasta)
COVID odası
14
Yoğun bakım ünitesi
2
Limasol
(29 hasta)
COVID odası
16
Yoğun bakım ünitesi
13
Larnaka
(8 hasta)
COVID odası
8
Baf
(7 hasta)
COVID odası
5
Yoğun bakım ünitesi
2
Yoğun Bakım Üniteleri
(20 hasta)
entübe
18
Solunum cihazı hariç
2