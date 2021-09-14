Polis: Aile büyüklerinizi dolandırıcılara karşı uyarın

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) son günlerde yurt dışı telefon hatlarıyla aradıkları kişilere banka hesaplarıyla ilgili telkinlerde bulunan kimliği meçhul kişiler ile ilgili yeniden uyarı yaptı.

Yurt dışı Türkiye hatlarını kullanarak, özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendilerini savcı veya polis olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul şahısların; söz konusu yaşlı/emekli kişileri yüksek meblağlarda dolandırmaya devam ettikleri bildirildi.

Aradıkları kişilere, yürüttükleri soruşturmayı ileri sürerek, banka hesaplarındaki mevduatlarının güvende olmadığı yönünde telkinde bulunup, kendilerine verdikleri hesap numarasına mevduatlarını aktarmalarını sağlandıktan sonra, paraların ilgili hesaplardan bu kötü niyetli şahıs/lar tarafından çekilmek suretiyle yaşlıların dolandırıldıkları tespit edildi.

Bu tür şikayetlerin polise yansıması üzerine belirli aralıklarla halka yapılan uyarılara rağmen kötü niyetli kişilerin yaşlıları dolandırmaya devam ettikleri bildirildi.

Yapılan açıklamada yaşlı ve emekli olan aile büyüklerinin çocukları ya da aile yakınları tarafından, kötü niyetli bu tür kişilere itibar etmemeleri yönünde uyarılmaları, böyle bir durum ile karşılaşması durumunda ise olayı polise bildirmeleri istendi.