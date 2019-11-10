Yayalaştırılmış Arasta’da yayalara geçit yok

Arasta çarşısında, bazı restoran ve mağazalara ait levhalar, masa ve sandalyeler ile konfeksiyon ürünlerinin sergilendiği cansız mankenler, askılıklar, yolun içine kadar uzanıyor. Geçit hakkı gasp edilen yayalar, güzergahta çarpışmadan adım atamıyor

Melin DOBRAN

Arasta çarşısının yayalaştırılmasına rağmen, yürüyüş yolu işgal edilmiş durumda. Bu işgal, bazı restoran ve mağazalar tarafından yapılıyor.

Levhalar, masa-sandalyeler, cansız mankenler ve kıyafet askılıkları yolun içine kadar uzanıyor, yayalara yürüyecek yer kalmıyor.

Adı yayalaştırılmış olan Arasta çarşısındaki bu kaos, yayaları isyan noktasına getirirken sürekli bölgede devriye gezen zabıta ekipleri dahil hiçbir yetkilinin dikkatini çekmiyor.

“Sorunun çözülmesini bekliyoruz”

Bazı vatandaşlar, yürüyüş yolunu daraltan ve geçişlerde sıkıntı yaratan işgal için yetkililere çözüm çağrısında bulundu. Vatandaşlar, “Yol, levha, ürünler, stantlar vs. nedeniyle daraldı. Kalabalığın sürekli hâkim olduğu bölgede insanların birbirine çarpmadan yürümesi mümkün değil. Yetkililerden bu sorunun çözülmesi için girişim bekliyoruz” şeklinde konuştu.