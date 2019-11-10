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Yayalaştırılmış Arasta’da yayalara geçit yok

10 Kasım 2019
Çarşıdaki bazı konfeksiyon mağazaları, cansız mankenlerin yanı sıra askıdaki ürünleri de yürüyüş yolunun ortasına kadar taşıdı

Arasta çarşısında, bazı restoran ve mağazalara ait levhalar, masa ve sandalyeler ile konfeksiyon ürünlerinin sergilendiği cansız mankenler, askılıklar, yolun içine kadar uzanıyor. Geçit hakkı gasp edilen yayalar, güzergahta çarpışmadan adım atamıyor

Melin DOBRAN

Arasta çarşısının yayalaştırılmasına rağmen, yürüyüş yolu işgal edilmiş durumda. Bu işgal, bazı restoran ve mağazalar tarafından yapılıyor.

Levhalar, masa-sandalyeler, cansız mankenler ve kıyafet askılıkları yolun içine kadar uzanıyor, yayalara yürüyecek yer kalmıyor.

Adı yayalaştırılmış olan Arasta çarşısındaki bu kaos, yayaları isyan noktasına getirirken sürekli bölgede devriye gezen zabıta ekipleri dahil hiçbir yetkilinin dikkatini çekmiyor.

Çarşıdaki restoranların menü levhaları, yayalaştırılmış olan yolu daraltıyor, yayalar birbirine çarpmadan yürüyemiyor

“Sorunun çözülmesini bekliyoruz”

Bazı vatandaşlar, yürüyüş yolunu daraltan ve geçişlerde sıkıntı yaratan işgal için yetkililere çözüm çağrısında bulundu. Vatandaşlar, “Yol, levha, ürünler, stantlar vs. nedeniyle daraldı. Kalabalığın sürekli hâkim olduğu bölgede insanların birbirine çarpmadan yürümesi mümkün değil. Yetkililerden bu sorunun çözülmesi için girişim bekliyoruz” şeklinde konuştu.

 

 



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Bir Yorum

  1. Amacim suçlamak degil sadece kisa bi elestiri. Bu asil bir haber degil. Ülkede ki yoksulluk,yolsuzluk ve yoksunluğun haberini yapiniz, eğer ki gerçekten gazetecilik yapmak istiyorsaniz. Yoldaki sari cizgiyi geçen esnafin sorunlarına da eğilebilirsiniz. Vergi yükü ve kiralarin altinda kalmistir cunku o esnaf arkadaslar.
    Bunun disinda bu ulkenin gercek sorunu BAGIMSIZLIK tir. Taninmamadir.68 e düşen ortalama ömür ve kanser vakalarinin aşiriligidir.Tefecilik sorunudur.Egitim sistemi sorunudur.Uyusturucu madde kullanimi ve satimidir. Torpil ve rüşvet düzenidir.Herturlu kacakcilik. Altyapi ve trafik sorunudur.Bu gibi toplumsal sorunlara daha çok eğilin. Bu sorunlari yaratan siyasi ortami sorgulayin. Gerekirse faillerini ortaya cikartin ve yargilanmasini saglayin. İşinizi gercekten yapin ki kibris turk toplumu dunyada hak ettigi degeri yakalayabilsin. Yada yakin mangallari rum sorununu oyununu oynayin. Usurseniz usuyen yerlerinizi zivaniyaylan ovalayin.Gerceklerden kacmak cok zor degil bu ulkede…

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